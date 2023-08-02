香港人的三大「至愛」

長期生活在香港 的人，都知道香港人有三大「至愛」： 麻將、賭馬和看足球 賽。最近因聞香港懸掛八號風球，勾起我在香港生活時的相關回憶。

先說「麻將」，香港人稱打麻將為「開枱或打牌」。當年工作的時候，一聽到收音機說天文台將在晨早八時改懸八號風球時，就覺得額外興奮，不是因為我居住的地方安全，對近海的朋友幸災樂禍，而是無端端不用上班，放一日有薪假期，可以立即打電話，約朋友開枱。

通常一通電話立即可以成局，不管選在誰家開枱都無所謂，而且大家都非常合作，其餘三人即使要冒著狂風暴雨 前來，也毫不計較，從來沒有人會「放飛機」（即是答允後臨時爽約）。一輪過招，打了十六圈後，毫無倦容，反而比清晨上班時還要精神。其間，即使聽到暴風雨狂擊窗門，發出啪喇、啪喇的噪音，亦會充耳不聞，絲毫沒有影響打牌的興致。

我們還有一點特色，喜歡用木板枱面打牌，有意製造「啪、啪」的噪音自娛。所以當年出租麻將牌和木板枱面是個熱門生意，只要打個電話，不久就會送上門，非常方便。打牌最好的麻將枱就是古老的酸枝枱，因為打拍牌時敲擊枱面的聲音更響亮和清脆，十分過癮。蓄意製造麻將噪音是一種發洩，把平日積聚的壓力，借助大力敲擊枱面來宣洩，此起彼落，同枱人毫不介意，各自紓壓。

還有在婚喜、壽宴和彌月宴請客，酒家必有麻將供應，給早到的客人娛樂。由於當年交通經常擠塞，遲到會尷尬，為避免此種情況，我們約同受邀的好友或同事提前抵達酒樓，打其四圈，過一下手癮，不失為一舉兩得的娛樂方法，反正開枱是我們的至愛。

其次是「賭馬」，賭馬分場內和場外投注，我們兩樣都喜愛，如果放假或周末，到跑馬場看賽馬兼現場投注，當然最為過癮。但平日上班乘巴士擠塞在路上時，或工作小休時，能看看馬經（香港人說是「刨馬經」），是解悶、消閒的最佳方法。於是除在寫字樓埋首工作外，常會手不釋卷，若一旦找到心水馬，在下班時前往外圍投注站投注。如果眼光獨到，周末發個小財，就更加得意了。

有時在假日或周末，如果怕去馬場人多擠迫嘈吵，或預購不到馬場入場證（香港人叫「馬牌」），不去馬場仍可約馬迷在家開枱，一邊聽收音機談論馬經，或現場賽事情況報導，一邊打牌，享受雙重娛樂，亦不亦樂乎！

其三是「看足球賽」（香港人叫睇波），我們香港人受英國人的影響，喜歡看足球，在電視流通前，沒有賽馬時便會去灣仔掃桿埔大球場睇波，或從收音機聽足球現場直播。當年電台有好幾個著名球評家，聽他們講述球賽，比到球場觀看還要精采；生龍活虎，無比逼真，過癮之至。因此很多足球迷到大球場睇波時，通常都會帶備原子粒收音機（無線小收音機），作雙重享受。記得當年每當聯賽的南巴大戰（南華對巴士經常有決賽），散場時，灣仔都會萬人空巷，蔚為奇觀。

過去我們香港人如此熱中三大「至愛」，常樂此不疲，有誰會像今天的香港人，那麼熱中於談「政治」？