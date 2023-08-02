他倆結婚二十多年，恩愛如昔。一對年輕子女已融入了海外的大學生活，爸媽可略為鬆一口氣了。

這天，他倆到商場茶座午膳，準備稍後到街市買海鮮，丈夫閒時最愛入廚煮美食。午飯後，丈夫說先要到洗手間，夫妻相約在停車場付費處等候。太太等了又等，不知不覺已半小時了，仍未見丈夫蹤影，她心焦了，跑去男廁找他，剛走出來的男士卻說廁所裡空無一人。

幹嘛？丈夫究竟在哪裡？幸好他的電話成功接上了：「老公，你去那裡呀？」她追問。「……我不知道我現在那裡。」丈夫支支吾吾。「不要玩啦，你現在附近有什麼店舖？」結果，太太在雪糕店門外找到丈夫。

其後，奇怪的事情陸續出現。丈夫頓時變成斷了線的風箏，壓根兒失去了動力，終日呆呆愣愣。有次太太發現他如廁後，呆站那裡不動。「喂，你快點沖廁所啦！」太太提點，丈夫卻一臉茫然：「怎麼沖？」

醫生證實丈夫患了認知障礙症和帕金森氏症，兩種老年病一同來襲，但他只有六十五歲，那不是來得太早了嗎？

近日，英國著名電視主持人Fiona Phillips宣布患了阿茲海默症 ，她只有六十二歲。前陣子，她感到有些腦霧和抑鬱而已，料不到會提早患上老人病。她現正參與一項新藥研究的臨床試驗，希望藥物能將腦退化的速度減慢。

整個世界都正面臨人口老化的問題，各國多投資 源研製新藥，該是當務之急呀！