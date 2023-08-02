我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從德州邊境到北加 特斯拉尋求聯邦1億資金建卡車充電網

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

丈夫不見了

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

他倆結婚二十多年，恩愛如昔。一對年輕子女已融入了海外的大學生活，爸媽可略為鬆一口氣了。

這天，他倆到商場茶座午膳，準備稍後到街市買海鮮，丈夫閒時最愛入廚煮美食。午飯後，丈夫說先要到洗手間，夫妻相約在停車場付費處等候。太太等了又等，不知不覺已半小時了，仍未見丈夫蹤影，她心焦了，跑去男廁找他，剛走出來的男士卻說廁所裡空無一人。

幹嘛？丈夫究竟在哪裡？幸好他的電話成功接上了：「老公，你去那裡呀？」她追問。「……我不知道我現在那裡。」丈夫支支吾吾。「不要玩啦，你現在附近有什麼店舖？」結果，太太在雪糕店門外找到丈夫。

其後，奇怪的事情陸續出現。丈夫頓時變成斷了線的風箏，壓根兒失去了動力，終日呆呆愣愣。有次太太發現他如廁後，呆站那裡不動。「喂，你快點沖廁所啦！」太太提點，丈夫卻一臉茫然：「怎麼沖？」

醫生證實丈夫患了認知障礙症和帕金森氏症，兩種老年病一同來襲，但他只有六十五歲，那不是來得太早了嗎？

近日，英國著名電視主持人Fiona Phillips宣布患了阿茲海默症，她只有六十二歲。前陣子，她感到有些腦霧和抑鬱而已，料不到會提早患上老人病。她現正參與一項新藥研究的臨床試驗，希望藥物能將腦退化的速度減慢。

整個世界都正面臨人口老化的問題，各國多投資源研製新藥，該是當務之急呀！

投資 阿茲海默症

上一則

台法混血躍法國爵士界新星：台灣啟發了我

下一則

夢獸

延伸閱讀

創享家年度盛典 千人共襄盛舉

創享家年度盛典 千人共襄盛舉
曾以為更年期作祟…電視主持人61歲確診阿茲海默症

曾以為更年期作祟…電視主持人61歲確診阿茲海默症
加州財長馬世雲表揚櫥櫃城20週年有成

加州財長馬世雲表揚櫥櫃城20週年有成
美國創享家集團年度盛典 吳克群現場「為你寫詩」

美國創享家集團年度盛典 吳克群現場「為你寫詩」

熱門新聞

舊金山市場街上的同志大遊行隊伍。（本報系資料照片）

一個美麗城市的陷落（上）

2023-07-29 02:02
葉懿瑩∕圖

問世間，情是何物

2023-07-27 02:02

美國求職大不同

2023-07-27 02:08
太魯閣國家公園，上方為布洛灣吊橋，下方為錐麓吊橋。（萍萍．圖片提供）

寶島自由行（上）

2023-07-25 02:02

洗碗機的體悟

2023-07-30 02:00
楊德昌(左)、舒國治同在《牯》片屏東糖廠的現場，1990年。（王耿瑜／攝影）

憶楊德昌

2023-07-28 09:00

超人氣

更多 >
灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世

灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世
不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質

不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質
想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源
「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功