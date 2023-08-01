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突出部之役

〈六合飛翔〉岑逸飛

我們今日熟知的「坦克大決戰」，相信源自1965年上映的電影《Battle Of The Bulge》，中文片名《坦克大決戰》。其實此役的坦克裝備，不過是德軍一個坦克旅，在冰天雪地發動突擊反攻盟軍。電影由影星亨利方達（Henry Fonda）飾演美國情報軍官，預先通知美軍謂德軍會有反攻行動，但是沒人信他，最後德軍的攻擊導致美軍傷亡慘重。

所謂Battle Of The Bulge，Bulge 不是地名，其原義是「突出」。當時戰役的爆發地點在阿登(Ardennes)的茂密森林，最初盟軍方面原依戰役爆發所在地稱阿登戰役，但媒體則喜稱為「突出部之役」，德軍則稱之為「守望萊茵河之役」，如今史料也翻譯為「突出部之役」。「突出部」(Bulge)意思指德軍在戰鬥初始時在盟軍防線製造出來的「凹凸痕」。

本來戰役前盟軍由「鐡血將軍巴頓」率領的第三軍團情報人員，已顯示有跡象表明德軍會發動進攻，但其他盟軍統帥，特別是英國的蒙哥馬利（Bernard Montgomery），仍盲目自信，忙於進攻計畫，然而空中偵察不足，進一步為德軍的突擊提供可乘之機。加上天氣惡劣，盟軍強大的空中力量無法施展，讓德軍出人意表地攻陷盟軍防線的薄弱部分。

「突出部之役」開始於1944年12月16日，結束於1945年1月25日，雖然最終是盟軍勝利，但整體而言，此役是美國在第二次大戰所經歷最慘烈的一役，美軍陣亡人數達二萬，超過其他任何戰役。

關於這場戰役的博物館，位於離盧森堡北部，距離約五十公里的克萊沃(Clervaux)。筆者最近身處盧森堡時，禁不住便有一遊克萊沃的衝動。當年的「克萊沃之役」，正是「突出部之役」的初始階段，從1944年12月16日打至12月18日，僅兩天時間美軍傷亡二千多人，最後更被迫投降。

博物館

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