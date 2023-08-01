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人人可走進粉嶺高球場

〈每日驚艷〉張宏

香港粉嶺高爾夫球場不斷向市民開放，早前已經在平日開放給公眾球手使用。現在再進一步，推行「早上高球場、下午公園」，即使你不懂得打高球，都可以帶著家人、毛孩一起享受綠野草地，是一個很好的機會。即使在全港唯一的公眾球場滘西洲球場，市民也不可以隨便進去散步。

也許很多人不知道，不懂打高爾夫球的人，不可以進入球場。在公眾或私人球場，皆必須符合「差點」（Handicap）的要求，有一定高球技術，讓運動員不會被亂飛的高球打中，也可以保護優美的草地，確保球員可以繼續使用。

高球場其中一個最珍貴之處，就是廣闊的草地，需要不少人力、物力去維持。試想像一下，如果維多利亞公園有一個巨型草地開放給市民使用，需要多少水、電、維修人員去維持翠綠如茵？颱風來襲時，球場底下又做了多少排水基礎設施，才可以令草地不會變成泥沼？

今次粉嶺高球場將「舊球場」1至3號洞的廣闊草地，逢星期日下午變身成為歷史生態公園，開放予公眾，更可以帶著毛孩一同來放電打卡，的確惠及市民。我推介傍晚時分到球場散步，廣闊的草地在晚上變成隱世動物樂園，可以觀察短吻果蝠、斑腿泛樹蛙、黑眶蟾蜍等，聽天地間的蟲鳴，猶如進入另一個世界。

高球 樂園 運動員

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