日前談及新婚夫婦關係告急，經常為瑣事起齟齬。本來性情溫文的丈夫突然變得暴躁易怒，太太更發現原本滴酒不沾的他，竟然瞞著她喝烈酒，並把一個個空酒瓶藏起來。

太太一臉苦澀，欲哭無淚，滿腦子都是疑問：「減壓有好多方法，不懂他偏偏要飲酒，他現在這樣算不算酗酒？」

他有可能是被壓力壓得透不過氣時，以為可以嘗試一酒解千愁吧，慢慢就成為了依賴的習慣。根據太太的觀察，每逢星期四的晚上是最糟糕的，因為翌日星期五早晨，丈夫都要跟不咬弦的上司開重要會議，他想喝酒短暫逃避現實吧。

一星期平均一晚喝得醺醉，應該算不上是酗酒，但倘若情況繼續惡化，就難說了。

「他想要喝酒就喝，我陪他喝都可以，為何要鬼鬼祟祟的？」太太有點激動。

也許丈夫心底清楚這行為是相當窩囊丟臉的，他不想讓任何人知道，仍想緊緊保存自己那乖乖仔的形象吧，太太也不適宜踢爆啊。

「我是他老婆，他有不開心為何不跟我跟我說呢？」她哽咽地說。

那心態跟小孩什麼也不跟媽媽說是雷同的，「跟妳說了，妳又幫不到我，不想要讓太太擔心吧」；再者，太太必然會意見多多，又或會迫他果斷決定什麼，煩死了！讓我靜一靜，可以嗎？

我勸太太冷靜應對，找適當時機跟丈夫坦誠傾談，靜心聆聽丈夫的心事，須知道丈夫此刻最需要的不是判官，而是一個soulmate（靈魂伴侶）呢。