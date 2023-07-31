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庫爾斯克戰役

〈六合飛翔〉岑逸飛

提起第二次大戰時的「坦克大決戰」，首先令人想到庫爾斯克戰役（Battle of Kursk），這是東線戰場中，德國與前蘇聯於俄羅斯的庫爾斯克爆發的一場大會戰，雙方共投入270萬士兵和6000多輛坦克。

庫爾斯克地處俄羅斯及歐洲部分的中俄羅斯高地西南麓，歸屬俄中央聯邦區，西部和西南部與烏克蘭接壤。

1943年7月，戰雲密布的庫爾斯克平原上烽煙四起，戰事如火燎原，雙方精銳盡出，數百萬士兵與1萬輛以上的各型戰車，紛紛投入了這座鋼鐵與鮮血所構築的修羅地獄。

會戰從1943年7月5日打到8月23日，結果是前蘇聯勝利。戰役之前，德軍還有一定的主導權；戰役之後，德軍已完全處於被動，前蘇聯紅軍從這裡開始大規模反攻。

德軍之敗，在於希特勒的戰略失策。繼盟軍諾曼第登陸後，希特勒仍相信他的軍隊可長期防衛德國，只要能在短期內削弱西線敵軍；希特勒更進一步認為他可以分裂盟軍，使英國和美國不理會前蘇聯而獨自締結和平條約。若成功，德國將可有足夠時間設計、生產更先進的武器（如噴氣飛機和超級重型坦克），並允許軍力集中到東部。

當時德軍的目標是突破英美盟軍戰線，將其一分為二、占領比利時的安特衛普(Antwerp)，包圍並消滅盟軍的四個軍團，迫使盟軍在軸心國占優勢的條件下談判。德軍如果此役成功，希特勒就可以全力應付東線的戰事。

自史達林格勒戰役慘敗後，希特勒急需在東線戰場取得一場重大勝利，以挽回日益低迷的軸心軍士氣，殊不知前蘇聯早已獲得情報，調集重兵，在庫爾斯克一帶布下天羅地網。這場戰役已化為一個巨大旋渦，德軍不能不打，但勢必損失慘重。

德國 俄羅斯 烏克蘭

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