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減碳大冒險

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

從新聞得知，有地表最熱之稱的美國加州死亡谷，錄得歷史性高溫攝氏56度，吸引不少遊客蜂擁而至，只為在溫度計前打卡留念。全球不同國家及地區出現酷熱天氣、暴雨洪水等情況，其實我們身在香港都感受到極端天氣的影響。

香港持續高溫，街上儼如一個蒸爐；近日迎來今年首個8號風球，緊隨而來就是颱風。

天氣出現極端變化，不但威脅自然環境，亦影響民生經濟。公司一直都透過不同方法，鼓勵大家節能減碳，包括從幼稚園開始，教導小朋友由日常生活入手，實踐低碳生活，珍惜資源，應對氣候變化。

為了拉近與小朋友的距離，公司今年在書展兒童天地設攤位，並以減碳大冒險作主題，讓小朋友試玩以超人中中為主角的流動應用程式，挑戰不同減碳關卡。

他們在程式內可以創造獨一無二的超人中中四人組角色，增加投入感，又可以儲獎章，將所得金幣幫超人中中布置理想環保家居；家長亦可利用發聲故事書及一系列3D動畫短片，與小朋友一起認識環保減碳生活貼士，寓學習於娛樂。

環保教育必須有長遠策略及心思，才能見成效。我聽團隊講，公司參與書展四年，已由最初不為大眾認識，到現在有小朋友專程來尋找我們的攤位，等待超人中中的出現。攤位內除有互動遊戲，還有工程師現身講故事，小朋友能在這個集遊戲、故事及知識於一身的歷奇之旅，輕鬆認識減碳。

減碳 高溫 香港

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