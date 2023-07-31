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丈夫性情大變

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

他們結婚三年，是一對恩愛小夫妻，女的溫順乖巧、靈活開朗，男的性情木訥，但規矩文靜，我時常笑他們是一凹一凸的組合。

太太近日卻一臉苦澀，憋滿心事，她終於和盤托出：「我老公近來突然性情大變，變成一個我不認識的陌生人，好可怕！」

向來斯文溫柔的丈夫，近來頻頻發脾氣，小小事情就暴跳如雷，最奇怪的是，本來沉默寡言的他，有時候會說話滔滔、愈說愈興奮，但對太太卻不太友善，那戲謔的口吻令她難受，有時甚至咄咄逼人，讓她忍不住發飆，弄到每次都是吵架收場。

我問她，丈夫近來有否說過情緒受困？她說：「妳知道他向來都不太會表達，就算有不開心，也都習慣隱瞞。」她側頭再想：「不過，他好似提過公司有人事變動，來了個新上司，同他不太合拍。」我鼓勵她找適當時間，跟丈夫冷靜地傾談。

那天，她突然來電，那邊廂傳來幾近哭泣的聲音：「怎麼辦呀？我不知道該怎麼做！」

原來，太太在家看到丈夫的工作桌抽屜深處有幾個威士忌空瓶：「怎麼會這樣？我老公明明不喝酒的！」

謎團解開，難怪丈夫會無故發脾氣，不停大聲說話時雙眼是充血的，他是發酒瘋呢！

太太再仔細思量，丈夫每次性情大變之日，恰巧都是星期四的晚上，可能是因為翌日星期五丈夫都要跟不合拍的新上司開會，壓力透頂，可惜他選錯了減壓方法。

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