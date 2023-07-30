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家父的創業示範

〈太平山下〉志堅

家父帶領我們一家於1950年初，因避亂隨內地大移民潮遷來香港。家父由於初來乍到，雖然有上海交通大學學位，但因戰亂而失去證明，申請合理薪酬職位非常困難，加以當時人浮於事，又帶來一家七口，壓力之大，可想而知。

幸而帶有積蓄，勉強在九龍城買下一間便宜小石屋，解決了居住問題，然而要維持七口的生活和教育費，絕不簡單，所剩積蓄有限，坐食山空，為以後的生計四處走，停不下來。每天東奔西跑，除找尋職業外，還搜尋其他可能的謀生之道。

有一天，他路經一興旺的洗衣店，看到店家老闆為保護洗好的西裝和女人的禮服整潔而頭痛，他的店舖前面車水馬龍，吹來不少油煙和麈埃，染汙衣物。於是想出在衣物前後，用衣夾披上白色雞皮紙來遮擋，勉強能保持待領的名貴衣裝，但卻帶來煩惱，在大批洗好待取的西裝禮服甚多，店員在辨識衣物帶來很大不便，往往要花不少時間找尋顧客的衣物。

家父有見及此，突然靈機一動，如果縫製一些透明衣袋，豈不解決問題。立即到坊間找尋便宜透明的玻璃紙、布條，量度好一般名貴衣物的尺寸，回家畫樣試縫製透明西裝、衣裙罩袋，由母親協助用車衣機縫製了幾個，有布邊的大小不一樣透明膠紙衣罩袋樣本，然後拿出去嘗試向洗衣店兜售，果然大受店家歡迎。

於是雄心大起，找了幾個親戚，購備物料，動用兩部車衣機，在我們居住小石屋二樓，開始從事大量生產，製成後由家父約同姑姐，試當推銷員，到附近各區銷售、接單。居然做得有聲有色。

後來，店家提出意見，謂製品有缺點，容易破裂，不夠耐用。於是家父回家細心研究思量，發現只要把衣袋的透明單層膠紙，用膠水把黏貼為雙層，中間加縱橫綿線，縫製成雙面格子線透明膠衣袋，既美觀、紥實又耐用，雖然製造、時間和成本增倍，試售後，卻大受店家歡迎。於是，坐言起行，大量增購綿線、布條、膠水、膠水容盤、間線木架框和玻璃透明紙等，一大堆材料，甚至還租用隔鄰，擴大工場，全家總動員，全新炮製產品銷售，獲得空前成功，銷售量激增。

從此，我們全家和一些親戚從事生產和銷售衣罩袋的小生意。幾年間，我們幾家親人都賺到錢，紛紛買樓搬到主流社區居住，成功地融入香港主流社會。這舉意外的成功，就憑家父的勤懇和小聰明，然後精益求精，所締造出來的成就，居然可以成為內地新移民的一個典範。

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