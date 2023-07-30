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滑鐵盧與政改失敗

〈六合飛翔〉岑逸飛

在歷史上，作戰一敗塗地，有個象徵符號，叫「滑鐵盧」。歷史上，失敗的政治改革，也可與「滑鐵盧」扯上關係。政治改革如果馬失前蹄，功敗垂成，那麼1815年的滑鐵盧之役，拿破崙輸給英國與普魯士聯軍，就有其相似性。

政治改革的失敗，通常是在溝通上出問題，或因等待而錯失時機。而當年滑鐵盧之役，拿破崙之敗，也正好是敗在溝通與等待這兩點。本來拿破崙已派手下大將格魯西追擊普魯士軍，卻遇上滂沱大雨，視線模糊，追擊失敗，而拿破崙則誤以為追擊成功，這種溝通失誤，令拿破崙全力以精銳騎兵進攻英軍，在即將獲勝時，最後卻敗於普魯士軍能及時回陣。

其次是拿破崙也是因「等待」而失去最佳的進攻時機。因為大雨過後，滿地泥濘，拿破崙要等待地面乾燥，才能讓騎兵上陣，而政治改革，一旦時機不能配合，要等待而廢時失誤，往往無端變成了滑鐵盧的「爛泥」。

拿破崙的滑鐵盧與政改滑鐵盧，又令我想起曼德博(B.B.Mandelbort)的「分形理論」。曼德博是美籍數學家，他在1967年發現大自然的海岸線、山脈、雲層、雪片等都有其「自相似性」(self similarity)，他將這種理論發展為分形幾何，從圖形的部份看全體，已被應用在建築、繪畫、音樂以及從股票圖形預測股價上落，把非線性的複雜世界簡化為簡單的公式。

其實「自相似性」早在《易經》已有提及。《易經》的「自相似性」不僅是空間的自相似性，更有時間的自相似性。分形幾何講空間的自相似性，但榮格的心理學則講「共時性」，正是從《易經》得來的靈感。難怪《易經》極重視擇日。擇日目的，就是將時空因素，帶入生命各種活動。

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