她頭腦聰明轉數奇快，經常都會拋出很多新奇的主意來。她熱情開朗，時常會主動幫朋友解決問題，比如有朋友新居將入伙，她會自動請纓幫忙找裝修，完全不怕麻煩。

她做事從來都快手快腳，討厭拖泥帶水，基於工作效率高的風格，很年輕時已獲得上司賞識，晉升往不錯的位置去。

工作理想，然後結婚、生兒育女，她的前半生順風順水，直至五十歲那年……

公司人事變動是等閒事，但她卻被新老闆澆上冰水，將資歷較她淺的同事升為她的上司位置，這口氣怎能嚥得下？於是她毅然辭職了。

說也奇怪，朋友對她的評價向來高，但公司同事卻不一樣，除了三兩個跟她志趣相投的同事不捨得她之外，有人竟表示吁了一口氣，因為跟她做事壓力超大，她要求你的工作效率比常人都要高。

以為可以回歸家庭重新整理再出發，料不到家中一對青少年子女卻首先發難：「你以後天天在家裡，我們都沒自由囉！」「是啊，妳什麼都要管，什麼都要快快快，好討厭呀！」

幸好丈夫沒有微言，還訂了歐洲自由行，準備讓太太旅遊散心。誰知到達瑞士不出兩天，兩夫妻就吵起來，丈夫忍不住喊道：「老婆呀，現在是在旅行看世界呀，你可不可以靜下心來，不要跑完一個山又一個山啦，我跟不上呀！」

其實，就連她自己的身體也跟不上了，她臉頰發燙，心跳加速，膝蓋亦正痛得厲害呢。