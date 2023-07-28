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醜聞男主角

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

那個星期三的黃昏時分，英國幾乎所有人都在互傳短訊議論紛紛：「什麼？竟然是他？」

對，即使再猜十次，也不會猜中近日「BBC」（英國廣播公司）的醜聞主角竟然是他！

事緣一對家長向「BBC」投訴，該台有位男主持於過去三年來，持續付錢給予他們現年20歲的兒子，作為供給他個人色情照片的報酬。而男主持共付了大概港幣35萬元（約4.47萬美元）的金錢，兒子都花在吸食毒品上，家長極為擔心兒子會因吸毒而斷送生命。

可是，七個星期過去，「BBC」沒有具體回覆，而該名男主持則如常主持黃金時段節目。那對家長轉而向「Sun」爆料，報導刊登後，「BBC」隨即宣布有一名男主持的工作被即時喊停。

醜聞卻愈揭愈深，有另一名20來歲的男子表示，於2021年Lockdown期間，一名於交友網站認識的男人曾到訪他家中，那人正是同一名「BBC」男主持。

猜猜他是誰的遊戲旋即展開，突然有很多人瀏覽「BBC」男主持名單，當中有不少主持人躺著也中槍，被迫跑出來作聲明：「那人不是我呀！」其中一人是同性戀者Rylan Clark，證明不少人對LGBT人士都存有偏見。事件發酵了數天，同僚都按捺不住了：「喂，勞煩當事人主動現身，免殃及無辜啦。」

終於水落石出了，醜聞男主角竟然是現年61歲的愛德華茲（Huw Edwards）。此人老成持重且德高望重，家裡有太太和五名子女。他是無辜的嗎？但這人跟年輕男子有不為人知的不尋常交往，倒是不爭的事實吧。

此刻最難受的除了是當事人，還有那位太太和五名子女吧。

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