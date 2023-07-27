比利 時的滑鐵盧是當年拿破崙慘敗旳傷心地，自此「滑鐵盧」一詞，也成為「徹底失敗」或「重大挫敗」的代名詞。

而英國因為在此鎮擊敗拿破崙，因此在英國本土以及其前殖民地，亦有以此命名的地名及建築，例如英國倫敦的滑鐵盧車站、泰晤士河上的滑鐵盧橋、位於加拿大安大略省的滑鐵盧區，以及位於香港 九龍區的窩打老道（Waterloo Road）。

筆者最近適逢其會，因遊比利時布魯塞爾，順道前往滑鐵盧參觀，該鎮距離布魯塞爾僅15公里，不到半小時車程。鎮內有威靈頓博物館 ，並有在地下興建的滑鐵盧紀念館。

1815年6月發生的戰役，共有20萬士兵在滑鐵盧戰場作戰。但眼前所見的古戰煬遺跡，平坦廣闊，安靜無聲。

不過在觀看遼闊的陸地和蔚藍色的天空之餘，仍不禁令人聯想208年前。此鎮的硝煙戰火，血流成河的場面和死神的降臨，無論勝敗，折㦸沉沙，都是一場不折不扣的慘劇和悲劇。

位於滑鐵盧的「獅子之丘 Lion’s Mound」，是為了紀念「滑鐵盧戰役」而建造的紀念山丘，完工於1826年，遊客可以爬上226階台階，登高俯瞰整個最初的戰場。

獅子之丘上方的銅獅子，據說是用拿破崙軍隊遺留下來的大砲熔製而成，有人說，這隻獅子象徵著拿破崙的勇猛，正對著法國的位置，意味為永遠忠誠。

也有人說，這隻獅子是用來紀念死去的戰友，正對著法國，有觀察敵情、嚇阻鎮守的意味。

獅子之丘的山腳下一個滑鐵盧戰爭紀念館。我在在滑鐵盧紀念館看到這場戰役的3D電影，仿如身在戰場一樣，更欣賞了一幅三百六十度的滑鐵盧戰役現場油畫全景圖，撫今追昔，令人唏噓！拿破崙固一世之雄，如今安在？