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充滿愛的林澤群Adiós Concert

〈藝行者〉陳文剛

一個演員必須有觀眾緣，得到觀眾的喜愛與支持才能有叫座力，觀眾拜服於此人的才華，由外表的吸引，轉化到演技層面的欣賞，自然就會變成其鐵粉，不過，這還不至於令觀眾忠心不二。

路遙知馬力，日久見人心，當觀眾慢慢了解到演員的為人，與自己的價值觀相牴觸，就會慢慢疏遠，不再支持；相反，如果發現這個演員待人以誠、為人真摯、關心社會，在大是大非下，處事合乎邏輯與緊貼普世價值，那自是更得人心，觀眾與演員的關係就會變得緊密，甚或演變成好朋友，舞台劇資深演員林澤群（群仔），就是這樣的一個人。

群仔一直得到行內行外的愛戴，不是沒有原因，他在台上演技了得，歌藝出眾，喜劇節奏之強無出其右；在台下關心每個與他相識的人，與其說他的暫別舞台演唱會《林澤群Adiós Concert》是演出，不如說是舞台劇業界與觀眾的歡聚Party，能夠令觀眾與業界之間，在演出前、演出時及演出後都充滿歡樂充滿愛，就只有林澤群，但他選擇離開香港，到澳洲過第二人生，絕對是香港劇壇的損失。期望群仔在不久的將來，會因為太愛惜觀眾而再度回香港演出。

祝群仔一切安好！繼續DIVA！

舞台劇 香港 澳洲

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