我走進寬敞得有如機場的巴士站，四處張望，正在疑惑到哪裡購票時，見到大堂一邊設有很多自動購票機，主動走過去，打開手機，掃一掃裡面準備好的QR code，竟然有一張車票從售票機自動掉出來，我放心下來，展開近十年首次澳門 之旅。

「真方便啊！」是今次對每一個程序的驚嘆，我有如大鄉里出城。

上星期往澳門大學演講，距離上一次去澳門，已是接近十年前，當時必須前往碼頭坐船，每程一個多小時才到。

這次出行之前，同事已細心地代為安排，通知我坐金巴。「已經幫妳購票了，金巴又快又方便，一定快過坐船！」

果然，購票可以上網辦妥，到了現場坐上雙層巴士，只需大約50分鐘就抵達澳門。沿途天氣很好，陽光普照，兩邊都是藍天碧海，坐在上層的乘客，有不少看似是交流的年輕同學，大家都拿著手機，拍攝外面的美景。

非常順利到埠，澳門大學的朋友笑說︰「下次如果與家人來澳門遊覽，坐金巴直接到氹仔，還有很多『人』的酒店選擇呢。」

留意一看，這裡有威尼斯人酒店、巴黎人酒店、倫敦人酒店、葡京人酒店，這些巨型酒店集中於氹仔，十分方便。

港珠澳大橋2018年10月開通至今近五年，想不到疫情 後才有機會到訪，開了眼界。