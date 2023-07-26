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滑鐵盧

〈六合飛翔〉岑逸飛

提起滑鐵盧（英語：Waterloo），就令人想起拿破侖。208年前，即1815年6月18日，在比利時布魯塞爾南部1個小鎮叫滑鐵盧，爆發一場戰役，導致拿破侖帝國徹底覆滅。

滑鐵盧戰役是大英帝國、荷蘭聯合普魯士王國與法蘭西第一帝國對壘，是拿破侖戰爭中最後一役。這場戰役英國的威靈頓公爵和普魯士元帥布呂歇爾指揮的英普聯軍，擊敗拿破侖指揮的法軍，後世因此將重大失敗比喻為「滑鐵盧」。

1815年拿破侖率領舊部逃離他被放逐的厄爾巴島，重返巴黎。英國、普魯士、奧地利等國結成反法同盟，分頭包圍法國。威靈頓公爵和布呂歇爾元帥指揮的英普聯軍，集結在法國東北邊境。拿破侖乘反法同盟軍隊尚未集結完成，先發制人，6月16日率領12萬法軍主力在里尼(Ligny)之戰擊敗布呂歇爾率領的普軍，隨後派遣格魯西元帥帶領3萬3000名法軍追擊逃跑的普軍，自己則趕到比利時滑鐵盧，與威靈頓率領的英軍對峙。

但是人算不如天算，6月18日那天遇上滂沱大雨，視線模糊，滿地泥濘，行軍速度緩慢，結果格魯西未能按命令消滅逃跑的普軍，反而讓普軍擺脫追蹤。布呂歇爾花了一個上午重整軍隊，馬不停蹄奔赴滑鐵盧，及時為威寧頓提供援手。

大雨後法軍為等待地面乾燥，到午後才向英軍發起進攻，戰役中法軍的優勢騎兵不斷衝擊英軍方陣，晚上6時正當拿破侖要宣布獲勝，布呂歇爾率領的普軍剛好趕到，並猛攻法軍右翼，到晚上9時，法軍被普軍突破而崩潰。拿破侖之敗，可說是天亡他也。

1815年滑鐵盧戰役後，英國國會通過法案興建的一批聖公會教堂，命名為滑鐵盧教堂。

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