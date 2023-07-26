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Let go？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

我關注了美國西岸柯基犬Gatsby已有多年，非常喜歡看牠和大個頭主人的日常生活狀況。

比如主人和Gatsby一同吃同款式的千層麵、火鍋和水餃等，真有意思。大個頭主人為Gatsby悉心烹調的美食，當然是不放調味料而又適合狗狗吃的食材吧，我也曾偷師替我家的寶貝小狗煮美食呢。

去年卻傳來了連串噩耗，Gatsby患上鼻腔癌，好不容易熬過了手術，看牠迅速回復活潑狀態，以為可以鬆一口氣了。可是沒多久，Gatsby被發現體內再有癌細胞，可憐的小狗要再經歷另一次手術，幸好又熬過了。

每次看著大個頭主人傷心的流淚，我都會按捺不住情緒。老實說，這幾個月來都非常渴望Gatsby會有新片，每次打開影片前，我的心都會跳得厲害，Gatsby，你要乖乖撑下去呀。

近日，終於又來了新挑戰，Gatsby體內又有癌細胞，先前的鼻腔癌似有擴散跡象。

此刻該何去何從？相信是主人正面臨的最痛苦抉擇，Gatsby能熬得過第三次手術嗎？忍心讓牠再承受痛苦嗎？也許會有人勸主人，let go吧！倘若Gatsby能有一線機會復元，據醫生的評估，牠的壽命也只能延長一年。

老實說，假如同樣不幸的事情降臨在家中小狗，我也不能預計將如何抉擇，我怎捨得let go？

我經常會緊抱著小狗，溫柔地跟牠說：「拜託，請你千萬要讓我先走呀！」

癌細胞

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