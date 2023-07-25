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瓜皮帽與丹鳳眼

〈心有所感〉赫連擁
（圖：作者赫連擁提供）
（圖：作者赫連擁提供）

2015年的春天，我在社區大學停車場的周末跳蚤市場，發現了這一對戴著瓜皮帽的男女童子銅片浮雕掛飾。擺攤的中年洋姊弟，自稱是在香港出生長大的英國裔移民，這是他們家30年前從香港搬到美國時帶來的，屬於他們母親那一代的東西，1950年代流行香江坊間，是專賣給觀光客的中國風禮品，對居住在香港本地的白人，一樣有吸引力。

男孩髮型剃成馬桶蓋，女孩梳著兩條麻花辮，加上瓜皮帽和棉襖，散出濃濃的民國味道，這兩個「中國孩子」眉目細長，單眼皮無誤，如要解讀作丹鳳眼，那都算是很大甚至有些「洋氣」的鳳眼了。我覺得更有趣的一點，是那個側臉男孩的特徵，有「大眾臉」的感覺，印象中好像在哪裡見過華人小孩有這樣的臉型，但也有非洲裔的孩子長這樣；女孩其實也是，遠觀細品同樣有些許洋人氣息，眉目之間距離太短的特徵，通常比較常見於白人臉上。

瓜皮帽發揮了誇大構圖的作用，讓腦袋顯得比例有誤。在我覺得應該是為了凸顯中國風所加上的元素；如果去除的話，某種「鄉土氣息」就完全顯不出來──這都屬於我的主觀判斷。老實說，想把傳統瓜皮帽「駕馭」得好看的臉型和髮型確實不多，我一直感到這是老祖宗的文化與時尚眼光問題。

掛飾底部突出的鐵圈圈，原以為是用來掛毛巾的，後來才知是方便讓人套個小花盆在上面，種點像多肉那類的迷你綠植，是那個年代流行的一種功能；這對浮雕掛飾的潛在功能性極強，女孩可以掛上一溜媽媽、姊姊們的絲巾、圍巾，或是男孩專掛爸爸的領帶也挺好看，我更不排斥把它倆改裝成廁所標示，來裝飾茶館還是文化村，因為夠可愛，讓人不覺得有違和感。

黑人獨特的厚唇特徵被視作性感，東方人獨有的單眼皮其實亦然，也許，這些種族特徵曾因出現在被醜化與歧視方面的形象表現，而使得它們都成為一種敏感或帶有禁忌色彩的符號，稍微有一點表現得不妥、或讓人看不順眼，就很容易被畫入負面觀感的分類裡。

針對洋人對於「東方情調」或「中國風」的理解所設計的產品，往往帶有非常濃厚的刻板印象，說不出這是為了迎合、抑或是自以為「精準詮釋」，總之，我發現這樣的理解已經變成一種帶有瘀血的循環，幾個世紀以來的突破並不是很大，但瘀血總有可能消融。

有點兒詫異兄妹倆選擇將其賤價出售，也許是看了太長時間，麻木了？對他們而言，除了「滿到溢出」的童年回憶，恐怕已經無法再生出更多的感情；所謂某人眼中的垃圾，是別人眼中的寶貝，這種落差，在於對該物品的感情包袱孰輕孰重──太重的，往往被視作是負累，終有卸下捨棄的一日，它不一定是被厭惡，只是在那人的人生中需要將其斷捨離，才能繼續輕裝上路 。

我接下了這對洋兄妹的部分鄉愁與童年，以及挖掘出了更多他們或許不曾領悟與理解到的文化現象，屬於我和這組浮雕的故事還在繼續，且精采可期。

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