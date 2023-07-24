所謂「禪繞」，是從Zentangle翻譯而來，似乎也找不到更好的翻譯，Zen就是「禪」，而Tangle正是解作糾纏、困惑以致亂作一團。也許「禪繞」這個詞是老子的「相反相成」之意，也就是愈「亂」愈「禪」，通過纏繞而形成的亂象，尋出禪機。

不過在筆者看來，「禪繞」只是西方的新興名詞，其古老名稱就是東方的「曼陀羅」，又或者這是簡化的「曼陀羅」，乃至「曼陀羅」的入門。

當然，嚴格來說，禪繞畫與曼陀羅並不等同。其一，禪繞畫不帶任何宗教的色彩，創辦人也不是佛教徒。其二，曼陀羅是「圓」的意思，在宗教信仰上，簡單來說，是作為象徵宇宙世界結構的本源。其三，在創作曼陀羅時，是由中心點向外擴散發展出來。但禪繞沒有中心點，且是一種沒有方向性的藝術創作，就如同圓沒有上下左右之分，可以自由地去創作以及欣賞。

其四，曼陀羅在創作前，需要有事先的規畫，才能準確展現出對稱效果；禪繞畫則不需要有任何規畫，也不需要去設想任何結果，不要求對稱，完全自在由心。其五，在曼陀羅中，所使用的圖樣是佛教經文所產生，禪繞畫的圖樣則是源自生活。

「曼陀羅」（Mandala）一字來自梵文，歷史源遠流長，它本為佛教常用字，意指中心、圓圈或集合崇拜的壇場。近百年來，「曼陀羅」經常被應用於藝術治療，透過各種圖案和線條產生「聚集」作用，把當事人的潛意識表現出來，使人藉此提升自我覺察力，重整人生價值觀。

本來潛意識如一堆亂絲，如今以「曼陀羅」或「禪繞畫」與之溝通，用投射及認同方式進行，畫出了亂象，反而愈亂愈禪，所帶來的「忘我」狀態就是另類禪修。