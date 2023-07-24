公司在2018年成立「中電新世代‧新動力獎勵計畫」，我大部分時間都能參與評審的工作，多年來聽過不少令人動容、振奮人心的故事。每個同學的經歷都不簡單，所面對家庭、生活、健康、學習的問題都很複雜，甚至超出他們年紀可以承受的負荷。

今屆得獎者有出生於破碎家庭的中四生，一日三餐及生活事務都需自行處理，有時為填飽肚子，會吃同學剩餘的飯菜；但他積極面對，不認為吃剩菜是一件羞恥的事，相反覺得減少食物浪費是好事。有來自單親家庭的女生因父親患上妄想症而要入住兒童之家，面對新家庭和好友離世而變得躁鬱，最後父親也離世，但在身邊各人的鼓勵下學習調整心態，重建與人相處的信任，投入家庭生活。在失去父親後，現在她的理想是尋找一個屬於自己的住所。

在今年的頒獎禮中，重遇第一屆幾名得獎者。5年後，他們成熟了，有人完成文憑課程向自己的理想邁進，有人利用大學實習機會，在國際財經媒體工作；除了年輕新世代面對逆境時都有份堅毅不屈的精神，更難得的是他們都懂得珍惜和感恩。

這個計畫不單只是一個提供經濟支援的計畫，還是一個凝聚友情和關愛、一個充滿溫度的計畫。每年公司都會有同事參與計畫當導師，與同學分享不同人生經驗和體會，啟發同學一些解難的方法，更成為好朋友，鼓勵他們為理想奮鬥。再次見到得獎者，我好感恩，因為我知道這個獎勵計畫做對了。