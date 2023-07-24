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不能磨滅的記憶

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

看完影視串流平台先前熱爆台劇《模仿犯》，不禁不寒而慄。雖然說是「做戲」吧，但現實生活裡，世界上幾乎每個城市都會有人間蒸發的個案，究竟失蹤人士有無落入如劇中所描述的變態殺手的魔掌中？

劇中有不少對犯罪心理詮釋的著墨，那些變態罪犯其實無樣貌可辨，他們跟平常人無異，可能有份正職，有看似正常的社交生活；不過有一共通點幾乎是同出一轍的，變態罪犯童年時，都曾經有過難以磨滅的心理創傷。

那個男生甫出世以來，就被迫當亡姊的替身，媽媽因為憶女成狂而精神失常，從而強迫兒子穿上女服，把他當成女兒；兒子因此心理不平衡，將憋滿心中的憤怒和仇報，轉化成為邪惡的力量，以虐殺年輕女子為樂。

我又打起寒顫來，生命中曾遇過不少奇奇怪怪的人，雖然他們只是擦身而過，也不曾聽過有誰變成變態殺手，但這些人的怪異行為跟童年的經歷都是息息相關的。

有人滿口謊言，以騙錢為主，聽說從小因父母爛賭欠下一屁股的債，債主經常找上門來喊打喊殺，孩子嚇得麻木了，發誓長大後怎樣混，也萬萬不能缺錢。

有人患嚴重潔癖，不清楚是否跟小時候的經歷有關，父親經常罰他剝光身上衣服，然後推出門在外走廊罰站；鄰居孩子的譏笑聲，他仍歷歷在目，他深感自己身體很骯髒，長大後從來未能享受正常性生活…

為人父母者，請勿為孩子創造可影響一生的慘痛回憶呀。

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