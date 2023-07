歲月一晃而逝,昔日伴隨我們一起長大的著名歌手們,陸續傳來了健康出現狀況的消息,真令人心有戚戚焉。

先是歌后Celine Dion,她早前親自於社交媒體宣布患有「僵硬人綜合症」的噩耗,需要即時取消所有未來的演唱會。莫說能否上台再唱歌了,這個可怕的病症會讓病者承受著極大痛楚,就連正常站起來也有困難呢。Celine,希望妳吉人天相!

然後是另一天王巨星Madonna,前陣子突然患嚴重細菌感染的急病,需要接受深切治療,原本於溫哥華舉行的首站巡迴演唱已取消,其後的她能否如期演出,仍是未知之數。Madonna,加油呀!

近日又剛傳來了Bee Gees的最後成員Barry,健康走下坡的壞消息,現年76歲的大哥Barry承受關節 炎痛症多年,近日有傳他的病情已嚴重得不能下床呢!Barry,你要撑下去呀!

世上只要稍有聽歌的人,試問有誰不認識Bee Gees這名字?他們數之不盡的經典歌曲,今天仍被歌手樂隊不停地翻唱又翻唱。每次欣賞《How Deep Is Your Love》,我仍會莫名的興奮!

Gibb氏兄弟於愛爾蘭與英格蘭中間的一個小島Isle of Man(曼島)出世,當年沒有人能預計他們會成為舉世知名的樂隊吧。可惜Gibb氏兄弟相繼英年早逝,Bee Gees的小兄弟Andy去世時只有30歲,Maurice因急病走時,年僅53,而Robin於62歲時亦因腸癌逝世。

「Cause we're living in a world of fools / Breaking us down……」噢!經典中的經典!