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How Deep Is Your Love

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

歲月一晃而逝，昔日伴隨我們一起長大的著名歌手們，陸續傳來了健康出現狀況的消息，真令人心有戚戚焉。

先是歌后Celine Dion，她早前親自於社交媒體宣布患有「僵硬人綜合症」的噩耗，需要即時取消所有未來的演唱會。莫說能否上台再唱歌了，這個可怕的病症會讓病者承受著極大痛楚，就連正常站起來也有困難呢。Celine，希望妳吉人天相！

然後是另一天王巨星Madonna，前陣子突然患嚴重細菌感染的急病，需要接受深切治療，原本於溫哥華舉行的首站巡迴演唱已取消，其後的她能否如期演出，仍是未知之數。Madonna，加油呀！

近日又剛傳來了Bee Gees的最後成員Barry，健康走下坡的壞消息，現年76歲的大哥Barry承受關節炎痛症多年，近日有傳他的病情已嚴重得不能下床呢！Barry，你要撑下去呀！

世上只要稍有聽歌的人，試問有誰不認識Bee Gees這名字？他們數之不盡的經典歌曲，今天仍被歌手樂隊不停地翻唱又翻唱。每次欣賞《How Deep Is Your Love》，我仍會莫名的興奮！

Gibb氏兄弟於愛爾蘭與英格蘭中間的一個小島Isle of Man（曼島）出世，當年沒有人能預計他們會成為舉世知名的樂隊吧。可惜Gibb氏兄弟相繼英年早逝，Bee Gees的小兄弟Andy去世時只有30歲，Maurice因急病走時，年僅53，而Robin於62歲時亦因腸癌逝世。

「Cause we're living in a world of fools / Breaking us down……」噢！經典中的經典！

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