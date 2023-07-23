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禪繞藝術

〈六合飛翔〉岑逸飛

近十多年有一種藝術表達形式叫Zentangle，風靡英美，此風傳到台灣，翻譯為「禪繞藝術」，此風後來也吹來了香港。很多人閒來無事做就不停畫畫畫或填填色。

但「禪繞」這兩個字很彆扭，彼此頗不相稱。「禪」給人的感覺如習習清風，吹走了心頭鬱結，而「繞」則恰恰相反，《說文》解釋「繞」字是「纏」，令人想起了「纏繞」、「繚繞」等詞語，給人以煩惱重重的感覺。

「禪繞藝術」的歷史已有18年，是由禪僧芮克･羅伯茲（Rick Roberts）與植物插圖藝術家兼書寫體藝術家瑪麗亞･湯瑪斯（Maria Thomas）二人於2005年創立，一同發展這種具有心靈療癒力的創作方式。

有天，瑪麗亞向芮克提到，當她繪製插畫時，常感覺到專注、愉悅和放鬆。而曾習禪十多年的芮克相信這是一種冥想狀態。二人於是合力研發出這種繪圖方式，希望透過繪畫過程享受心靈的沉澱。

這種新穎的藝術形式，不需要很高深的繪畫技巧，幾乎是人人可做，融合了放鬆、平靜以至心靈療癒效果。繪畫人只需要一支筆，就能簡單上手。畫圓圈，不必畫得太圓；畫直線，無須很筆直，看似直就可。畫錯了，不用橡皮擦膠去掉，反而可帶來另一種創新風格。「生命是一幅沒有橡皮擦膠的藝術作品 」，這是「禪繞藝術」 的核心概念。

要作「禪繞畫」嗎?第一步是專注；第二步是在紙上點上四個點；第三步是畫出邊界；第四步是畫出線條；第五步是按照「禪繞畫」書本的圖案畫上圖樣，或者更簡單的是為這些禪繞畫的圖案填上顏色。整個過程會創造出一種平靜的感覺，降低壓力以及產生自信，而且有助手和眼的協調、增強記憶、減輕疼痛、改善睡眠。

羅伯茲 香港

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