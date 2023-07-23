近日看香港 新聞知悉，今年7月下旬，香港郵政 將發行「非物質文化遺產——港式奶茶製作技藝」特別郵票四枚。即想起多年前香港奶茶入選世界非物質文化遺產代表作名錄，我專程到香港痛飲香港絲襪奶茶前後的經歷。

入選非遺之前，本人極少喝奶茶。對香港絲襪奶茶更是一無所知，且從未想去一試，說起原因不怕被人笑話：我當時孤陋寡聞，望文生義想當然，主觀認為這種飲品製造加工過程，一定是使用女人絲襪過濾沖成，否則怎麼會直接冠名「絲襪奶茶」並做宣傳廣而告之？

當然，我相信製作過程所用的襪子一定是乾淨的。然而襪子再乾甚至消過毒，還是覺得古怪，襪子這件物品，畢竟是裹於腳下之物，我承認，說到底是有心理障礙。因這心理障礙作祟，所以一直不聞不問更不去飲，只飲茶或飲牛奶 。

後來經查才知道，絲襪一詞成為奶茶稱謂，是因為有一次一名飲客看到錫蘭產的袋裝紅茶經浸泡，其茶袋貌似女性絲襪，且奶茶入口絲滑，有通感的飲客於是將其稱之為絲襪奶茶。想不到老闆覺得此發明有創意，於是用於出品冠名。

之後，我到香港，找到據說是最早發明港版奶茶的老店、地處港島中環結志街蘭芳園。

這家首創香港絲襪奶茶店，雖然已名滿天下，卻還保持著大排檔風格，裝飾懷舊。門口保留了原有的鐵皮屋茶檔，乾淨整潔的木桌木板凳，店內更保留了不少老物件。

店內座位不多，但客人絡繹不絕。在客流高峰期間，飲客甚至大排長龍。

我找到一個位置坐下，一下便要兩杯，一杯痛飲，一杯慢品。品出其特色是：茶香濃，奶味香，第一口稍感濃茶的苦澀，再品則只覺得耐人尋味，有一種既有紅茶又有牛奶的合成滋味。更重要的是，在既濃又香的同時，讓你的口腔產生暢快的幼滑，入肚即精神爽利。

難怪這區區一杯飲品，港人幾乎個個愛喝。僅所光顧的蘭芳園平均每天就售出1000多杯。

經幾十年口耳相傳，香港版的絲襪奶茶不但傾倒港人，還風靡了世界，自1952年問世，其製作技藝於2017年成為首批列入「香港非物質文化遺產代表作名錄」的項目之一。