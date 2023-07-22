上回講到，長居海外的表妹一家回內地旅遊，順便帶著海外出生的14歲女兒，讓她體驗一下中國。不料還未進入國門，已經體驗了巨大的障礙——全家人因為居於海外太久，沒有微信 或支付寶 ，在內地寸步難行。

原本有內地親人在那幾天與他們一同出遊以作照應，利用手機支付，不料忽然收到那位親人的消息︰「我臨時被召回公司加班，不能陪伴大家呀！」那她一家未來一星期沒有人幫忙付錢，如何是好？

持外國護照人士想在內地付錢，現在是難過登天。九成以上的商戶已經不收現金，必須有內地版微信手機程式才可以付錢購物。欲在手機登記支付，之前必須先有內地銀行戶口。欲有內地銀行戶口，必須先有實名登記的內地手機號碼。欲有內地手機號碼，必須拿著身分證明文件實名登記，市面上沒有一次性的電話卡。欲做齊全部上述的事，恐怕假期已經結束。

表妹無奈道︰「原本以為一到埗就進銀行，開通一張外國人臨時『支付卡』，綁定外國信用卡 。但問了兩家銀行，都沒有這項服務！我沒有銀聯卡，只有很大的商店才肯收海外信用卡，想付錢原來很難！」最後惟有隨遇而安，趁內地親人不必加班時，全程陪玩、陪食；其餘時間則自己拿著現金，在商店碰運氣。