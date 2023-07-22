時代變遷，香港 的變化很大，我已離開幾十年，許多以前難忘的景象，現在可能都不復存在，或有新的不同面貌。不過，有些原本的景象仍有值得一提的價值，或許可以對後來者或有興趣研究香港歷史的人，提供一些參考和研究資料。

在香港1950年代，人浮於事，很多人都有求生的欲，英文底子好和英語流暢的人，當然還有些路可走。否則，就要自力更生，難度很高，在地小人稠的城市，地攤找活，仍大有可為，只要有小本錢，能找到一些有吸引力的物類，可以賺到生活費或甚至發展成一門有前景的生意。

為了生意招徠，擺地攤的人，一般會集中一些街道，再由地攤發展到固定的店舖，漸漸把整條街變成某熱門物類的銷售中心，吸引更多周遭的顧客，成為一種地攤發展模式。

據聞，近百年前，香港最早發明這種模式是印度 軍人和水手，他們的家眷和族人在上環皇后大道西和荷里活道之間的街道上，由最先擺設印度商品雜物地攤發展成一條專銷售印歐舊物、骨董的摩羅街，俗稱「嚤囉街」成功養活一群印度人。「嚤囉」為街名很怪，音與義非中文或英文，原來那是當年香港人叫印度人為「嚤囉」，「嚤囉街」即印度人街，沒有種族歧視 意味。

戰後，此街發展成摩羅上街和摩羅下街，後有華人介入更發展成品種複雜，如：陶瓷，銅器、玉器、字畫等骨董物品，甚至還包括各種舊物，如書報、雜誌、古老電器和玩具等，更甚還有來歷不明的老鼠貨。總之街上所銷售的東西，千奇百怪，幾乎包羅萬象，什麼都可能找到，是名副其實的尋找寶物的街道。由於摩羅街歷史悠久，很多本地、外地和專業人士喜歡閒時到這裡尋寶，希望憑獨到的眼光，找到稀世珍品，絕不出奇，因此摩羅街也稱為「尋寶街」。在我個人的收藏品中，最值錢和有價值的一卷齊白石字畫卷，就在這裡找到的。

在1950和1960年代，艱苦謀生的新移民，在九龍尖沙咀西北部的新填地、廣東道和廟街一帶，也由地攤發展出來不同類別的「尋寶街」，譬如：專銷各式各樣便宜女性衣物的廟街，演變成的「女人街」，銷玉石的廣東道，演變成的「玉石街」，和專售金魚雀鳥和其他稀有寵物的勝利道和通菜街，演變成的「寵物街」等，都成為香港的一個特色。

信不信由你；我有一個親戚，就是在「玉器街」尋到寶，後來在三藩市發跡，成為當地一個頗負盛名古玩玉器商，白手興家，令人羨慕。