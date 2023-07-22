那天中午，我在那間海鮮酒樓的大堂一角靜靜等候，準備給母親帶燉湯和點心外賣。

短短二十分鐘期間，人潮源源不絕地進出酒樓，當中不乏有老有嫩的三代同堂家庭，高峰時期大堂塞滿超過五十人，侍應們都忙得不可開交。

我不期然想起那全盛期的香港 ，周末幾乎所有大酒樓都是人聲鼎沸的，不排隊超過一小時，又或跟部長稔熟多年，休想找到一張桌讓家人安坐啊！但，眼前這間酒樓位於加拿大溫哥華市的Marine Drive，那麼列治文那邊的熱門食肆豈不是更墟冚？

除日本 之外，溫哥華是我旅遊次數最多的城市，因為家母長居這裡，以前幾乎每年暑假都會帶孩子往溫哥華探望婆婆，不知不覺也靜靜地見證著這個城市的變遷。

以前我笑說，乘溫哥華的Sky Train要到Yaletown站才稍為聽見有人說英語，這次是姑勿論到Metrotown、New Westminster或Surrey，碰到的都是華人 為主，一句英語也毋須說。

移民超過三十年的好友，邊駕車邊噘嘴埋怨：「你看，我明明打了右燈想轉線，右邊那架車偏偏踩盡油上來阻擋我，真無品！」

環觀這個城市周圍乍現的新建高樓，人和車急劇增長是不爭的事實，物價高漲倒是不能避免的。普通粥麵店、茶餐廳或酒樓飲茶；每人平均最少花三百港元，日本餐廳則每人一千港元是走不掉的。

不過，以食物水準來說，溫哥華仍是高質的，整體環境而言，稱為優質城市當之無愧呀！