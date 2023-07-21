她給我說了一則狗故事，是我聽過最難令人釋懷的。

她在愛爾蘭的老家是一個大農莊，爸媽養了豬牛羊雞，而家裡小孩從小都與狗為伴，他們養過很多狗，而每隻狗都是他們的寶貝。

她的兄弟姊妹相繼結婚搬出或遷到倫敦工作，只剩下一位哥哥偕父母同住，另一位已婚哥哥從老家帶了兩頭初生小狗回到自己的家裡飼養，起初也樂融融。

漸漸卻發現兩頭小狗的品性剛好是相反的，一隻溫順乖乖聽指令，另一隻則極度活躍、富攻擊性，夫婦都曾多次被牠咬傷；但兩口子都是愛狗之人，他們惟有多加耐性期望可馴服牠。

後來，太太產下一名男嬰，問題來了，那頭活躍惡犬品性未有改善，經常會因爭寵而對著嬰兒狂吠，讓夫婦的神經都繃得特別緊；嬰兒漸漸長大，開始在地上爬行，家有惡犬委實會對嬰兒構成威脅，最終夫婦決定將惡犬帶回爸媽家裡寄養。

「好呀，沒問題，把牠留在這裡吧！」年屆七十的母親爽快答應。不過當他們甫離去後，母親即召來同住兒子。未幾，後花園傳來了一下槍聲，那頭可憐的狗就像是行刑式被殺了。

我聽了嚇得簌簌發抖，怎可能這麼慘無人道的對待一頭狗？打獵在愛爾蘭是合法的，但射殺一頭家犬，怎樣也不能混為一談吧。

「我的幾個兄弟姊妹永遠都不會原諒母親！」她說時手握拳頭，眼泛淚光。