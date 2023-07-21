香港 會展中心就在維多利亞港邊，建築外形如飛鳥展翅翱翔，是十分顯著的一個地標；會展中心很大，沿海的那一邊是灣仔的海濱，那裡有花園、有雕塑 ，在廣闊的視野中，看維多利亞港，是無比美麗的兩岸風光。

因為離得近，步行不過十五分鐘，也因為會展中心裡經常有各種科技方面的展、有書展、還會有珠寶購物節，所以是我時常去的一個地方。

有一天的午間，當我跟香港同事海倫說起了周末去過灣仔海濱時，海倫說：「你如果晚上去的話，還能看到香江燈光煙火。」我瞪大眼睛立刻來了興致，上網去查看具體時間。

海倫所說的燈光秀正式名稱叫作「幻彩詠香江」，每晚八點準時開始，是一場用燈光效果、在維多利亞港兩岸中心商業區的摩天大樓和地標上共同完成的音樂匯演。

等不到周末去，隔天正好遇上一個不需要加班的日子，白天又是十分的晴朗天氣，那天沒有約人，在外簡單地吃個晚飯後便穿梭在會展中心裡面，往海濱的方向走去。

時間還早，一個人走在花園廣場上，微風拂面，十一月的天氣還是一身輕柔的著裝很舒適，外面人不多，正想著第一次看也不知道站在哪裡合適時，見遠處有導遊手舉小旗幟帶著旅行團來了，這下心裡便有譜了。

八點整的時候，廣播中傳出聲音說了幾句話，接著在耳旁響起背景音樂聲的同時，頓時眼前一亮，只見維多利亞港的一片風景線上，無數的霓虹燈開始閃爍出各種亮麗的光芒，伴隨著摩天大樓上射出的煙花盛開在空中，此起彼伏、絢麗多彩，一片輝煌的景象。

激光的射線一條又一條畫向夜晚的天空，轉動中照亮的整個空間顯得格外明亮，夜景與光影融匯交織，燈光與音樂一起跳動；再看微波粼粼的海面上的倒影，又是一片五彩繽紛的動人景象，岸上水面，交相輝映，美麗夜晚燈光秀，盡收眼底，那壯觀的景象如同綿綿千峰競秀、連天萬里。

大概延續有十分鐘的時間，被這場聽覺和視覺的盛宴所環繞，沉浸其中，放空自己，什麼也不用想、什麼也不用做，盡情地享受著眼前的這份美好與喜悅。

當音樂驟停，再看眼前景象，恢復平靜的瞬間，心也跟著逐漸平靜下來。

美麗夜晚燈光秀，盡顯魅力在香江！

在香港這個有「東方之珠」美譽的城市中，工作的同時也充實著生活，平凡又靜好，也多虧了有海倫這樣的好同事，時常把「吃喝玩樂」的信息分享給我們。

回家路上，明月相照，邁著輕快的腳步，走完了忙碌又開心的一天。