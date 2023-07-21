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靜為躁君

〈六合飛翔〉岑逸飛

中文的「燥」與「躁」不同。「燥」可以想像它是帶火的，比較乾、熱，是客觀的，如乾燥、暴燥、燥熱；「躁」一般形容實質的主觀感受，解作性急，不冷靜，如躁動、躁進、躁狂、急躁、浮躁、驕躁、煩躁。

「躁」在《說文》裡，解作「疾也」，有急疾或迅速之意。凡事去得太急，不夠冷靜，便成「躁」。《管子・心術》：「躁者不靜。」《易・說卦》：「巽爲躁卦。」《論語》有云「言未及之而言為之躁」，指的是急不及就趕著發言。

除了因「快」成「躁」之外，「躁」更與「靜」相對，有不安靜的涵義。在中醫裡，「躁」是脈動過急，《素問》篇謂「脈三動而躁」;「人迎躁盛，喘息氣逆」，「躁」令身體和生理出毛病，何況是社會事件?

對「躁」的缺點有研究的是老子。《老子・二十六章》有云：「重為輕根，靜為躁君。是以君子終日行不離輜重。雖有榮觀，燕處超然。奈何萬乘之主，而以身輕天下？輕則失根，躁則失君。」篇中的「輜重」本解作軍用器械、糧草、營帳等，這裡則隱喻那些與人的生活和活動緊密相關的事物：

所謂「重為輕根」，意思是在重與輕的這對矛盾，重是輕的根本；重指厚重、穩重、莊重，若離開了重，輕就失去根本，變成輕佻、輕浮、輕率。至於「靜為躁君」，意思是在靜與躁這對矛盾，靜是躁的主宰，老子最反對不受靜掌控的躁動、妄動和盲動，主張以靜克動、以靜制動。

總而言之，在輕與重、動與靜這兩對統一對立的矛盾中，重是根本，輕是其次，只重視輕而忽略重會失去根本；靜是根本，動是其次，只重視靜而輕視動會失去根本，所以必須守重持靜。

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