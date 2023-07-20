洛杉磯聖塔安妮塔跑馬場豎立馬雕像，為英雄馬匹樹碑立傳。（圖：作者盧威攝影）

這幾天，跑馬聖地香港 有三匹馬在競賽中突然「躺平」，在香港跑馬圈引起不小的震驚。為了弄清「倒馬」的原因，香港賽馬會大動作，一是組織調查，二是請獸醫會診，誓言要把馬匹死因查出來，以防止馬兒在跑道上再發生意外倒斃事故。

香港馬會的舉措無可厚非，似乎也有此必要。但以我管見，跑馬是騎手與馬匹合力的一項異常激烈運動，在跑馬場上，馬兒只能使出渾身解數，拚命朝前衝。馬匹爭雄競跑，過程極具激烈，而投注壓寶者也誓不兩立，在看台上大吼大叫，更增添緊張氣氛。往往在跑馬場跑得熱火朝天的關鍵時刻，馬匹就難免出現馬腿骨折，嚴重者則心臟病 發不支倒地，馬仰人翻，也屬意料中的事故吧。

我也是個「馬迷」，經常去我家附近的聖塔安妮塔跑馬場（Santa Anita Park）看「賭馬」。而洛杉磯跑馬場背靠大山，場地廣闊，從賽場電視寬大銀幕，至觀眾席小電視螢屏，一應俱全。「馬電視台」實戰轉播，更頗具刺激性。據我所知，一般馬平均身高約160公分，其體重平均1000磅，如此又高又壯的馬匹，靠4條馬腿來支撐，似有點「超負荷」，且要馬不停蹄地超速奔跑，其難度之大可想而知。

馬匹壽命在27歲左右，威脅馬生命最大殺手是心臟病與骨折。馬腿是馬的「生命線」，缺一不可，不少馬匹遇上骨折，就不得不接受「安樂死」。其實，馬也有生老病死，牠也會突發趴下，說走就走，並非不尋常。

2019年3月，聖塔安妮塔跑馬場一匹馬受傷後被安樂死，造成該賽季馬匹倒斃數漸增，超過20匹，也造成該馬場一度關閉整改。該馬場擁有61個馬廄，至少有2000多匹馬，並設有馬醫院。從馬的大家庭來看，在馬場夭折的馬匹，所占比率也是一目了然的。

綜觀馬匹暴斃的因素可能是多方面的，諸如平時馬兒營養不良、過於勞累、帶病訓練、濫用藥物等，都會造成馬匹過早結束生命。此外，也有馬舍環境，賽馬跑道優劣等外部條件影響所致。總之，大家都要珍愛馬的性命，讓馬兒能健康地在賽道上跑出實力。

令我感動的是，聖塔安妮塔跑馬場「馬廣場」前還豎立幾匹高頭大馬的雕像，以紀念曾在跑馬場立下汗馬戰功的「明星馬」。其中，有一座馬的雕像十分引人注目，牠叫「海洋餅乾（Seabiscuit）」，是一匹「冠軍馬」，牠保持屢戰屢勝的傲人戰績，是為英雄馬匹樹碑立傳，也是愛馬人士的一種愛心體驗。

更令人振奮的是，2003年好萊塢編導以寶馬「海洋餅乾（Seabiscuit）」為原型，拍攝製作故事片「奔騰年代」，講述三個男人與一匹馬的故事，描述美國賽馬場的傳奇。該片上映後廣獲好評，竟在第76屆奧斯卡 金像獎頒獎典禮上，榮獲「最佳影片」、「最佳改編劇本」等7項提名，為「明星馬」海洋餅乾（Seabiscuit）書寫歷史。

香港是世界「賽馬重鎮」，也是「馬文化」中心地帶。對當前賽馬的「倒馬危機」，香港賽馬會一定會一馬當先，拿出「良藥妙方」，妥善解決危機，讓香港「馬照跑」。