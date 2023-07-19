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政治悲劇

〈六合飛翔〉岑逸飛

1989年北京天安門的「六四」事件，可說是中國近代一宗政治悲劇。悲劇需要反省，悲劇的來龍去脈，在事過境遷後更能給人清楚的眉目。

「六四」問題，我想到的是一個「躁」字，不僅是學生躁，當權者也躁。好一個「躁」字，它所聯繫的詞語，諸如躁動、躁進、躁狂、急躁、浮躁。驕躁、煩躁、暴躁、躁妄、躁忿、躁擾、躁率等等，在「六四」事件上表露無遺。

「六四」事件的肇因，是該年4月15日作風開明而被迫辭職的中共總書記胡耀邦猝逝，許多北京市學生與民眾以悼念的名義在天安門廣場進行集會，在一些大學生主導下，原本的悼念轉向要求對抗通貨膨脹、求職困難以及解決中共高層腐敗等問題。

其後抗議活動的訴求還包括政府問責制、新聞自由及言論自由。抗議聲勢最高漲時，有大約一百萬人參與，中國政府曾以和解態度與示威群眾談判，學生本來形勢大好，然而學生竟於五月中旬發起絕食行動，這便是失之於「躁」。

另一方面，一連串遊行運動造成中國政府領導高層意見分歧，最後最高領導人鄧小平和其他黨內元老，決心使用武力，這要比學生的「躁」有過之而無不及。又據加拿大維多利亞大學政治系教授吳國光，透過對李鵬日記研究，發現當年4月23日，趙紫陽前腳赴北韓訪問，鄧小平後腳就向李鵬下達對事件定性「搞動亂」。

對付手無寸鐵的學生有無必要動用武力、出動解放軍？此舉只會在歷史上留下污點。隨後中國政府在5月20日宣布北京戒嚴，並且調動三十萬兵力往北京，此時學生便應撤走，「三十六計，走為上計」，此時不走，釀成慘劇，又是另一種「躁」。

北京 六四 天安門

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