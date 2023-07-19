鄰居A姑娘的阿姨1960年代嫁到香港 ，1970年代初回國探親。因為外嫁前與A姑娘十分親近，回來時專門買了一件嶄新深藍色的太空 褸給年方十七的A姑娘。

阿姨回內地探親時，正處在文革後期，市場物資供應比較緊張，許多生活必需品均要憑票限量供應，包括買衣服、買布也要憑布票。而阿姨所買的太空褸在海外當時是很時興的衣服，她認為自己的外甥女會需要，並且喜歡這種衣服。

作為一種原料不是棉花而是石油 天然氣燃煤等提煉過程的附產品，重量輕、暖和、穿著舒適。這種原料的衣服是海外科學家為當年的宇航員登太空而研究生產的新產品，所以在粵港有一個十分吸引的名稱：太空褸。

此時正是春節前夕，廣州天氣寒冷，A姑娘收到衣服即刻穿在身上，從外婆家回自己的家。令她萬萬沒想到的是，剛進家門，她的知識分子及幹部的父母即覺得不順眼，要她脫下不要穿了。A姑娘覺得奇怪，好好的一件衣服，色彩造型也不誇張，怎麼就那麼不待見呢？她百思不得其解。

但家長有自己的道理，家長接受的是中國傳統的穿衣觀，這件衣服在他們眼中屬另類，是「奇裝異服」。更重要的是，父母還說穿這類衣服就是「資產階級的生活作風」，不符合社會主義的道德風尚，不符合「興無滅資」的要求。A姑娘還隱約覺得，家長還有不能明說的恐懼。

正在就讀高中的A姑娘也注意到，當時學校、社會到處都大幅寫著「興無滅資」的標語。學校要求學生要自覺抵制資產階級生活方式，其中包括不穿奇裝異服。

什麼是「興無滅資」？就是要大興無產階級思想及生活方式，大滅資產階級思想及生活方式。具體而言，穿這件來自資本主義社會的太空褸，應該就是資產階級生活作風的一個體現。

雖然A姑娘還是不明白怎麼穿這件衣服就資產階級了，但形勢比人強，整個社會都認為材料與眾不同，造型與大家所穿的不一樣，那就是奇裝異服了。可憐的是信息閉塞的人們，並不知道世界科技進步的形勢，他們所反對要消滅的太空褸，其實用的是石油等原料生產過程產生的附產品，這種新材料的使用，可以大大減少人類耗費土地及肥料種植棉花，進而達到保護地球環境。

A姑娘的阿姨作為港客，自然明白這一切，因為她赴港不久，但無語。

結果就是為避嫌，A姑娘的太空褸不再外穿（不願意但逼於無奈），但一直捨不得扔掉，偶爾只在家裡穿穿，自我陶醉一下。直到多年以後，才敢光明正大的外穿。