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如果沒有手機支付

〈每日驚艷〉張宏

長居海外的表妹，最近帶著一家人回港探親，他們離開幾十年，趁著疫情後恢復通關的大好時機，見完香港親人，想順便一遊內地，讓海外出生的女兒見識一下。問我︰「如果我們一家人到內地自由行，需要辦什麼手續？」

我最近常常來往內地，乍聽之下，馬上連珠炮發問了一大堆問題，第一個問題就是︰「妳的手機有沒有微信支付？」

目前走進內地，即使拿著再多現金也沒用，沒有手機支付，簡直寸步難行。吃飯購物靠它，過海關檢查健康碼靠它、坐地鐵靠它，比金錢更重要，比身分證更能證明自己。

「我有外國的信用卡，在內地可以用嗎？」表妹問。答案是，目前內地商戶的主流信用卡是銀聯，其他海外銀行的信用卡，可以做一個臨時連結手機微信應用程式的功能。

做這一步之前，就要下載微信手機程式。她一家人沒有香港居民身分證，只有海外護照，要在內地下載手機程式，還要在網上登記身分，才可以在手機程式上連結信用卡。

她身在海外已開通與我及她的內地朋友聯絡，搞了一個多星期也做不到，最後結論是「出外靠朋友」，「我已請內地朋友幫忙，逗留內地的一星期，全部請她付費好了。」

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