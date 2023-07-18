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開壞頭

〈六合飛翔〉岑逸飛

有所謂「開頭精采，成功一半」，另一名言則是「好的開始是成功的一半」。

一個良好開端，就是開始了對成功的展望，成功之路很長，但開始就有一顆堅定的心，會令人有無窮鬥志；堅硬的石縫中，之所以能長出有生氣的小草，因為小草一開始就汲取了日月精華；駱駝之所以能穿越茫茫沙漠，因為駱駝開始時就在體內貯備充足營養。

難怪俗語說，不要開壞頭。凡事開壞了頭，沒有及時制止，會泥足深陷，難以自拔。而不要開壞頭，古人稱為「慎始」。中學課文曾採用清代劉蓉的《習慣說》，最後一段就談到「慎始」：「噫！習之於人，甚矣哉！足之履平地，而不與窪適也，及其久，則窪者若平

，至使久而即乎其故，則反窒焉而不寧。故君子之學，貴乎慎始。」

翻譯為白話文是：「唉！習慣對於一個人來說，影響是很厲害的。一開始腳走在平地不能適應凹地；等到時間久了，走凹地卻像走平地一樣，是因為腳能夠適應，走平路反而會受阻礙反而不適應。所以，君子學習從一開始就應該慎重。」

開壞頭的另一個例子，是筆者想起年輕時曾學功夫，師傅教紮馬步，謂馬步是練武最基本的樁步，有所謂「入門先站三年樁」、「要學打先紮馬」。馬步紮得好，下盤穩固，平衡能力好，不易被人打倒，且能提升身體的反應能力。練功一開始，馬步紮得不好，其功夫終將會淪為花拳繡腿。

難怪《易經》的艮卦，或認為是個氣功卦，該卦一開始的初六爻辭便說「艮其趾」，趾是足端，練功開始時先端正姿勢，以意引氣，注入趾端，是鞏固根基。根基如果不穩固，需要從頭開始，將壞習氣去除，有如「病向淺中醫」。

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