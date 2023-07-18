這天一覺醒來，她感到身體沉甸甸、頭昏腦脹的不祥預兆；這麼多年來，舉凡是家裡有飯聚，這種不安的感覺都會湧上心頭。

這天是母親的生日，家人相約在酒樓吃晚飯慶祝。過年期間，她以出外旅遊為藉口爽約了，這次委實找不著藉口不出席。但她心裡不服，反正那裡根本沒有想見她一面的人，母親的老人病又日益嚴重，能不能認上她也是疑問，幹嘛硬要她出席？

她背脊挺直，下巴收緊地坐在那裡，那是一種誠惶誠恐、如履薄冰的感覺，她再三提醒自己，要份外小心說每一句話，要沉得住氣，不要發飆。

「呵呵呵，你認為他們是不是復合呢？」先是大家姐猶如假音的聲調開腔，人也假得要命，什麼藝人是否復合與她何干？老是八卦 人家的事，就減少了別人問及她和姊夫的麻煩事吧。她身旁的二家姐是一貫的嚴肅緊抿著嘴，這人壁壘分明，眼裡只分為好人與衰人，不幸地，她本人就被二家姐歸類為後者吧。

「阿鳳，我要紙巾！」母親卻不是朝著她說。「我是阿惠，不是阿鳳呀！」二家姐惡巴巴地說。「是啊，阿媽眼中就只有阿鳳。」大家姐和應。

時間頓時凝滯，她微微歪起腦袋，看見自己可憐兮兮地哭叫，兩個姊姊扯她的頭髮、扭她的手臂…她看見媽媽在慘叫，爸爸正在戳她的腦袋，踹她的小腹：「死蠢！生了虧本貨！」

她想吐，立刻站起來，一支箭般奔向出口處，頭也不回。