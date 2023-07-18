我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿茲海默症現曙光 禮來抗體新藥證實延緩認知衰退病程

紐約曼哈頓下東城傳連續槍響 傷亡不明

她們的童年陰影

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

這天一覺醒來，她感到身體沉甸甸、頭昏腦脹的不祥預兆；這麼多年來，舉凡是家裡有飯聚，這種不安的感覺都會湧上心頭。

這天是母親的生日，家人相約在酒樓吃晚飯慶祝。過年期間，她以出外旅遊為藉口爽約了，這次委實找不著藉口不出席。但她心裡不服，反正那裡根本沒有想見她一面的人，母親的老人病又日益嚴重，能不能認上她也是疑問，幹嘛硬要她出席？

她背脊挺直，下巴收緊地坐在那裡，那是一種誠惶誠恐、如履薄冰的感覺，她再三提醒自己，要份外小心說每一句話，要沉得住氣，不要發飆。

「呵呵呵，你認為他們是不是復合呢？」先是大家姐猶如假音的聲調開腔，人也假得要命，什麼藝人是否復合與她何干？老是八卦人家的事，就減少了別人問及她和姊夫的麻煩事吧。她身旁的二家姐是一貫的嚴肅緊抿著嘴，這人壁壘分明，眼裡只分為好人與衰人，不幸地，她本人就被二家姐歸類為後者吧。

「阿鳳，我要紙巾！」母親卻不是朝著她說。「我是阿惠，不是阿鳳呀！」二家姐惡巴巴地說。「是啊，阿媽眼中就只有阿鳳。」大家姐和應。

時間頓時凝滯，她微微歪起腦袋，看見自己可憐兮兮地哭叫，兩個姊姊扯她的頭髮、扭她的手臂…她看見媽媽在慘叫，爸爸正在戳她的腦袋，踹她的小腹：「死蠢！生了虧本貨！」

她想吐，立刻站起來，一支箭般奔向出口處，頭也不回。

八卦

上一則

從來來飯店到海峽會…飲食王國 成就蔡辰男第二人生

下一則

鮮筍的滋味

延伸閱讀

金山治理毒品有成 市容乾淨多了 行人更有安全感

金山治理毒品有成 市容乾淨多了 行人更有安全感
關之琳走光了？她舉杯談友誼 網友緊盯「鬆開的拉鍊」看

關之琳走光了？她舉杯談友誼 網友緊盯「鬆開的拉鍊」看
關之琳曬視頻分享近況 網友「畫錯重點」關注那裡走光了…

關之琳曬視頻分享近況 網友「畫錯重點」關注那裡走光了…
「黑衣老頭在女廁偷拍 我抓住他了」警2天放人 北京女怒提告

「黑衣老頭在女廁偷拍 我抓住他了」警2天放人 北京女怒提告

熱門新聞

知名作家米蘭昆德拉11日辭世，享耆壽94歲。圖為1968年舊照。(美聯社)

「生命中不能承受之輕」作者 米蘭昆德拉94歲辭世

2023-07-12 06:19

九十感言

2023-07-13 02:02
王正方（左）初到美國加州，和哥哥王正中在舊金山的海洋公園合影。（王正方．圖片提供）

我那位直話直說的老哥

2023-07-15 02:02
波提切利的傳世之作〈維納斯的誕生〉。（取自維基共享資源）

初次邂逅美

2023-07-11 02:02

學會不再挑剔

2023-07-11 02:01
十五、六歲，就讀於西安的師範學校的蔣勳母親。（蔣勳．圖片提供）

媽媽的家常菜（上）

2023-07-10 02:02

超人氣

更多 >
中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難
12星座「丈夫愈廢我愈愛」排行 這星座覺得「沒用更能激起母愛」

12星座「丈夫愈廢我愈愛」排行 這星座覺得「沒用更能激起母愛」
記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答
17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機
去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招

去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招