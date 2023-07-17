媽媽，為什麼妳不信我？

台灣#MeToo風暴持續燃燒，群眾逐一從政治圈、學術界、演藝界揪出衣冠禽獸，群起而誅之。

我特別關注受害人的遭遇、對每個人的人生會造成什麼程度的創傷、後續該如何輔導他們走出陰霾等等，我更留意受害人家人的反應如何？這些人又曾扮演過什麼角色？

讀著現年36歲的單親媽媽，憶述當年13歲開始被一名著名攝影師持續多年性侵 的經歷，不禁憤怒直衝腦門！老實說，假如我是這名可憐女生的媽媽，我會無地自容得想死。

媽媽，妳怎能無知、疏忽得將已長得亭亭玉立的12歲女兒，拱手送給一個剛認識的男人？單憑對方是有名氣的攝影師，妳就虛榮上腦，滿以為讓女兒認他為乾爹，對方就會無條件幫妳栽培女兒？妳竟愚蠢得讓親生女兒從此跟這個男人單獨同住，妳是徹頭徹尾的幫凶！是妳變相協助禽獸為所欲為，無後顧之憂地去侵犯女兒。

當女兒鼓起勇氣向妳和盤托出，妳的第一反應竟然不是痛心女兒的遭遇，而是壓根不信任她，認為「這是為考回來的爛成績捏造藉口」；當不能逃避現實了，妳竟然要女兒「忍耐吧，遲些時候我會為妳報仇」。是因為侵犯妳女兒的禽獸同時也是妳的工作夥伴，妳不欲因為失去他而引致任何金錢損失吧！

金錢凌駕親生女兒之上？妳還配得上是她的媽媽嗎？妳可知道，妳的殘酷無情，給了女兒二次傷害。

受害人說，這23年裡，她在地獄蓋了一座城堡，聽者無不心酸。