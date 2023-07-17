坐落溫哥華唐人街中華文化中心旁邊的「雲城」畫廊，東主是藝術家黎沃文老師，1997年自香港 移民後開辦，畫廊開張之日，我送上花籃，就此結識黎沃文老師。

光陰似箭，2010年黎老師和太太回中國大陸舉辦書畫巡迴展，載譽歸來。我前往雲城畫廊道喜，黎老師有事外出，黎太太接待我，她告訴我說，巡迴展結束後她順便回了一趟故鄉開平。「妳是開平人？」我問。黎太太說：「我是開平長沙幕村人，幼年跟著父母去香港定居」。我驚喜地說：「我是在開平縣城土生土長的，幕村離縣城只有二、三公里，我經常去那裡拍照，村口的千年古榕和碉樓當然不曾放過。」黎太太說：「你很有藝術修養，對我的村莊比我還瞭解。」我連說不敢當。

2011年，我籌備在溫哥華舉辦第一次攝影作品個展，宣傳單張印製後，我去畫廊送給黎沃文老師，他說要寫幾個字作祝賀，我高興得不得了。只見黎老師在工作檯上把一張宣紙擺平，拿起毛筆一氣呵成寫下「黃劍鋒加拿大攝影展 」。我忍不住鼓掌：「好書法 ，謝謝。」我告訴黎沃文老師，個展於8月13日上午10時開幕，希望他光臨指導，他說：「我當然要去。」

8月13日，攝影展開幕，嘉賓眾多，道賀的花籃和書法家的賀文琳瑯滿目，人群中我發現黎沃文老師，走過去和他打招呼、握手，他的手冷如冰塊，教我暗暗吃驚，但因要接待來賓，來不及細問。

看到黎老師神情雖凝重，但步履如常，稍稍放心；他送的字幅我掛在入口顯眼處，黎沃文老師看了，邊點頭邊稱讚說：「裝裱得很好，展覽很成功，這次攝影展是我見過的展覽中，水準最高、布展最好的一個。」我連忙謝謝老師鼓勵。

黎老師靠近我輕輕說：「我太太今天早上在中央醫院過世了。」我驚呆了，半晌說不出話，聽不到周圍的喧嘩，我輕輕擁抱著老師說：「非常感謝您出席，您要保重。」我的眼睛因飽含淚水而模糊，一步步送黎老師離開。看著黎老師蹣跚而行，感覺得他一下子老了，這一幕永遠留在我的腦海。

數天後，我參加黎夫人的告別儀式，弔唁廳坐滿了人，後來的只好站在門外，氣氛極為感人。

2012年春節，華人社團聯合中領館在中華文化中心舉行迎春晚會，黎沃文老師上台表演巨幅書法，二胡演奏家李歌伴奏，這一書法與音樂結合的創舉，贏得滿場熱烈掌聲。

誰也想不到，這竟是黎老師的絕筆。此後，黎老師的精神狀態走下坡。一次路過，看見門口貼上一張紙條，「雲城畫廊結業」。我入內詢問，黎老師說自從太太離世後，自己的情緒一直低落，無法平復，想想開畫廊整整20年，獨力難支，是時候結束了。我百般滋味在心頭，不知道如何安慰，唯有請他珍重。

沒想到這就是永訣。後來，一個心理學博士朋友憶述，黎老師自太太離世後患上嚴重的抑鬱症，這位博士在香港時就認識黎老師夫婦，她竭盡全力幫助黎沃文老師走出精神困局，但黎沃文老師執意要早日與太太在天國聚首，她難以挽回；我聽後說，這不就是梁山伯與祝英台的現代版嗎？

願黎沃文老師與太太在天國，聯手書寫不朽的愛情與藝術佳話。