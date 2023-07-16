常言道：「萬事起頭難」。因為任何事的開始，總是千頭萬緒，未上軌道，從無到有。這句話通常又連繫所謂「創業維艱」。《易經》裡的創業卦是屯卦，這個卦所表示的現象是在大雷雨中，下面打雷，雷的上面在下大雨，「雷雨之動滿盈」，滿山滿谷，都是黃雨、紅雨、黑雨，所以是「動乎險中」，創業是險中求勝。

雖說是「險中求勝」，卻又不能罔顧現實，盲目樂觀，輕舉妄動。所以屯卦的《象辭》又說：「君子以經綸」，表示天地初創，國家始建，正人君子應以全部才智投入到創建國家的事業中去。而創業之始必會遇到很多來自自身或外界的難題，面對艱難險阻，只要堅定信念，耐得住辛苦，勇於進取，敢於克服，自然風雨之後會有彩虹。

創業頭腦要有條有理，能細心分析，不能只憑「勇」字當頭。難怪屯卦的初九爻辭教人「磐桓」，磐指巨大的石頭。通「盤」，代表徘徊之意。桓是古代立在驛站、官署等建築物旁作標誌的木柱，後稱華表，《說文》:「桓，亭郵，表也。」也就是路標。磐桓就是說雖然目標明確但卻徘徊不前。

先是徘徊不進，與其急於求進，不如三思而行；跟著六二爻辭教人「屯如，邅如，乘馬班如」，意思是與其策馬前行，不如騎在馬背上團團轉，有如原地踏步，要等待時機，「十年乃字」，指的是甚至可能要辛苦經營十年才有成果可見。

另一個選擇是索性不等，寧願壯士斷臂，放棄創業也在所不惜。屯卦的六三爻辭說：「即鹿無虞，惟入於林中。君子幾，不如舍，往吝。」意思是打獵追捕野鹿，野鹿逃入樹林，有先見之明的君子若無嚮導不如捨棄追捕，否則會有危險。