當記者訪問11歲女童時，她以低沉微弱的聲音回答：「好怕爸爸會回來……整天做噩夢都是見到爸爸回來了……」

為什麼女童會如此恐懼父親？因為她的爸爸親手讓她經歷生死命懸一綫的極度恐怖過程，相信這一幕驚慄場面是小小心靈難以磨滅的，它將會像噩夢般隨時從腦袋竄出，或多或少會影響她的成長。

這是先前發生的秀茂坪一個公屋單位的慘劇，一名49歲無業的父親突然失去理性，先是持刀企圖襲擊17歲的兒子，幸好他及時躲進上鎖的廁所裡保住性命。但躁父轉而持刀挾持11歲女兒，情況極度危急。

這是女童主觀角度的恐怖經歷：「爸爸突然狂性大發，高聲呼喊著要砍死全家的恐怖宣言。他手持水果刀和菜刀追在哥哥的背後，哥哥！快跑呀！幸好哥哥安全躲進廁所裡。可是爸爸像發瘋了，他緊緊的箍著我的頸，爸爸！你要冷靜呀！求你不要傷害我呀……嗚嗚嗚……突然家裡大門被爆破，有持盾牌警員衝入，有人向爸爸噴一些東西，我趁亂狂跑出門外……媽媽！媽媽！」

這個恐怖歷程已經深深地刻在女童的記憶系統裡，造成了傷害。從她微弱的聲音，可以推測她是極之自卑，在校低著頭不敢正視別人的，她的思維也會負面，相信好運不會與她為伍。

誠心希望這個家庭能搬到新地方重新出發，暴力傾向的父親在治癒之前都不適合接近家人，好讓他們能免於恐懼中安靜生活吧。