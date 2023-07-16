我一生中，奇遇之多一言難盡，幸而都安然度過，算是吉人天相，我現挑選其中一則難言之隱與讀者分享，看一看有沒有天方夜譚效果；我也好把尷尬苦悶心情，如鯁在喉一吐為快，從此海闊天空、安享餘年。

我從小祖母早逝，我是在外婆愛的懷抱中長大，自我有記憶起，外婆對我情深似海，我對外婆一往情深，她去世後，安眠在荃灣，每次想起黃葉舞秋風，把墓地鋪蓋得一片枯黃，無人清掃，我就痛徹心扉，所以每隔兩年，千里迢迢回港，就是為了掃墓。

我小舅父的兒子，文革時避秦來港，他是水泥匠出身，在九龍城蓋了一棟不小的房子，去年過年我攜妻女回港掃墓，他的房子就成了我們的客棧，親人相聚，畢竟是一份天倫之樂，我的奇遇怪事就發生在此。

我現在年過古稀，早已退休 ，腿力不濟，不適遠行，我兒子在美國土生土長，為了方便與安全，他勉強我改坐輪椅，仔大仔世界，輪不到我說話。就在九龍城住所對街若半哩遠處，有一家雜貨市場，他們從內地進口一種特製沙琪瑪，美味可口，入口即化，吃過後經常會想念它，此物對我最相思。

過年前我坐輪椅過去，連買兩大盒，然後等女兒來接我回家，當我在門口徘徊等人時，突然有一個自稱菲律賓華僑（比我年輕）， 手中拿著兩張十元港幣， 遞了一張過來，恤老憐貧，施捨給我。丐幫身分突然從天而降，我不知所措，但人家是一片好心，沒有理由生氣，我告訴他，我不需要，我是從美國來的華僑，他又說「如你是非洲來的華僑，另十元也給你」，這不形同火上加油，我還是強忍，含羞帶怯的告訴他，我是「美國退休電子工程師」，他嚇一跳， 如夢初醒，連說「對不起」， 鑽入他的車子猛踩油門而去。

回到家裡，我悶悶不樂，四處找鏡子，急如星火，老伴問我：「老頭子有什麼心事，要顧影自憐」，我把前面糗事向她訴了苦，反問她「我看起來真的像乞丐嗎？」老伴瞄了我一眼說：「人要衣裝，佛要金裝，你一身老長袍，看來袍比人還老，好心人施捨你二十元還算好，沒有施捨你一包洗衣粉」，我沉默了，有點無地自容，她這句話說到心裡去，我一生庸拙，是不是與我不修邊幅有關，只有天知道，中國讀書人是講究儀容的，「一身人之不治，何以天下國家為」云云。

古文人王勃自稱「三分微命，一介書生」，而名垂千古，如我說留學美國，一介書生，可能無人相信，如說是港客，還會拖弱香港 ，嗚呼！掃完外婆墓，也要掃一掃自己的門面。