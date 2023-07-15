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李玟「謝幕」

〈心有所感〉盧威

華語歌壇天后李玟（CoCo）日前突然離世，這一噩耗傳來，震驚整個華人世界，我也為她感到十分惋惜。

年僅48歲，她的歌聲曾征服東西方歌壇，在好萊塢奧斯卡獎、台灣金馬獎、內地百花獎上，她用歌聲為電影工業推波助瀾，唱出最動人的歌聲；她與美國流行樂歌手麥可傑克森（Michael Jackson）搭檔同台演唱；她的英語唱片「Just No Other」全球發行，銷量直衝200萬張，在美國歌壇獨「唱」一幟。她演唱的歌曲「刀馬旦」、「月光愛人」、「DiDaDi」等，早為海內外粉絲所熟知，朗朗上口。

李玟在香港土生土長，九歲移民舊金山。1991年曾在舊金山華埠選上「妙齡小姐」，開始在公眾場合「露臉」。高中畢業後，她來洛杉磯就讀加州大學爾灣分校。

1994年李玟發行首張華語專輯「愛就要趁現在」，主打歌〈我依然是你的情人〉成為出道代表作；1998年「DiDaDi暗示」華語專輯更在台灣創造85萬張銷量、全亞洲狂賣180萬張的傲人成績；最終，她的演唱生涯還是回歸出生地，並畫上句號。

從李玟的人生軌跡，不難看出她短暫的一生，為華語演唱事業努力奉獻。她的一句「唱不了歌，繼續愛我」，令人動容，讓人懷念。

李玟「謝幕」是歌壇難以彌補的一大損缺，也引起人們對這一不幸結局的思考。據說，她被抑鬱症纏擾多年，雖經多方醫治，仍難以抗衡，逃脫不了「鬼門關」，為香港藝人以「特殊方式」走上不歸路，又添一樁。

從李玟英年早逝，人們自然想到了張國榮、陳寶蓮、翁美玲等多位香港藝人，均在演藝事業如日中天、紅得發紫的高峰時刻尋求「自我了結」，成了藝術舞台上一顆顆絢爛的流星。

綜觀李玟、張國榮、陳寶蓮、翁美玲等藝人，他們人生的路並不平坦，在光鮮亮麗的背後，也有說不出的疾苦與坎坷，婚姻、健康、事業總會不小心觸礁，一時大腦也會「轉不過彎」來，甚至發生「短路」。如此這般，他（她）的「下一步」就難以掌控，難以自製，發生意外悲劇也就難以避免了。

李玟匆匆走了，她留下的不僅是經典歌曲，還塑造了華語歌手在國際歌壇的形象。她的「謝幕」告誡我們，乃至全社會都要關愛藝人，維護他們的身心健康，保護他們的隱私，讓他們健康又快樂地站在舞台上，演繹精采的一幕。

另一方面，也希望藝人要多多保重身體，保持健康體魄。要明白，一個藝人只有健康向上，始終保持良好心態，遠離抑鬱症等疾病，才能在舞台上站穩腳跟，唱好歌，跳好舞，演好戲。

李玟 香港 舊金山

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