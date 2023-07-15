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可親的嫲嫲

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

嫲嫲(香港人對祖母的稱呼)果然有將我的忠告細心思量：「若你想教好孫兒，首先要讓他愛你、喜歡你，這樣你說的話自然就有分量。」

嫲嫲一臉委屈地問：「怎樣做才可以令孫子、孫女鍾意我呢？」原來，嫲嫲經常目睹一對孫兒跟爸媽鬧彆扭說：「甚麼？又要去嫲嫲家？我不想去呀！」可以想像嫲嫲是多麼的不是味兒。

我告訴她，首先是要撇掉鐵板的一張臉。「甚麼？我這個樣子嚴肅嗎？」當事人大多不知道自己的臉皺成一團時是多麼的可怕，嫲嫲誤解了，還以為要孩子聽話就要裝出一副威嚴相，誰料這只會令孩子討厭你。

「嫲嫲，你應該多笑笑呀！」嫲嫲笑時露出一口白牙，可愛極了。「對了！就是這個慈祥的笑容，孫子、孫女就會想見你了。」

跟孫兒們的說話方式也需要調整，嫲嫲習慣了開腔就吼「不准玩」、「不准笑」、「不准看電視」、「不准打機」、「甚麼都…不准」。

其實，可以將負面指令改為正面鼓勵的語句。

「你快點做完功課，我看你一起看YouTube囉」、「你乖乖食完飯，我讓你食雪糕」。有時甚至毋須長篇大論，不妨以肯定、溫柔的聲調說「專心喔」、「多食菜」、「兩兄妹要相親相愛」。

兩星期後，嫲嫲跑來興奮的說：「我真的有多笑，今日孫子、孫女離開時，竟然主動走來抱緊我，說謝謝嫲嫲。」

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