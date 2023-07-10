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母儀天下

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關於母親，有很多精采諺語，例如猶太諺語說：「上帝不能無處不在，因此祂創造了母親。」英國諺語說：「在孩子的嘴上和心中，母親就是上帝。」法國諺語說：「女人固然是脆弱的，母親卻是堅強的。」

不過坊間有關母親的談論雖多，卻鮮有論及中國傳統對母親這個形象的典範，稱為「母儀」。所謂「母儀天下」，是指天下所有做母親的榜樣。「儀」，本來僅指外表或姿態，後來「母儀」已泛指作為母親應具備的優點，更有以「母儀天下」代表皇后的所作所為。皇后是國母，因為皇帝是天子，要維護江山社稷的和諧穩定，等同百姓之父，而皇后是百姓之母，要謹守禮法規定的為母之道。

2008年內地播出由黃健中執導的電視劇《母儀天下》，該劇主要以西漢宮廷為背景，以歷經七朝的中國歷史上最長壽的皇后王政君(漢元帝的皇后，漢成帝的生母)為主線，描述西漢時爭權奪利的後宮生活。不過，評論多認為此劇與史實嚴重不符，編導隨意編造歷史。所以要了解「母儀天下」，與其看電視劇，不如看史書。

歷史上，第一個將母親的地位提升的人，是史學家劉向，他的一部《列女傳》(也有說法認為此書不是他寫)，是一部介紹中國古代婦女行為的書。全書共分七卷，一共記載了105名婦女的故事，首卷便是《母儀傳》，一共講述了15個母親的故事。坊間流傳的《孟母三遷》，便是出自此傳。

《母儀傳》提及的古代母親，若由虞舜至周朝而言，便包括虞舜二妃娥皇、女英；周代祖先后稷之母姜嫄；商代高祖帝乙祖先契的母親簡狄、夏禹兒子夏啟的母親塗山、湯妃有莘，以及周室三母。

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