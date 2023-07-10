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優勝美地遊客塞爆入口 華人妙招：下午入山避人潮

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

溫哥華美食

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

在啟程前往溫哥華之前，家中年輕人千叮萬囑，要在抵埠後做三件事情，均乃重中之重。

已率先光顧了Northern Cafe，完成了第一項任務，再繼續出征。

沿著Victoria Drive走，兩邊乍現不少越南餐廳，當中不乏名氣店，但這天我們的目的地是要走到街道的盡頭，接往Kingsway轉角一間外表壓根兒不起眼的小店Pho Duy。

餐廳的室內裝潢簡樸，但十分整潔，環境舒適；這店不設餐牌（菜單），因為他們只供應牛肉河及雞肉河兩款食物，乾淨俐落。

吃越南河粉嘛，第一口當然是要先品嘗其靈魂──湯，果然鮮甜味美、有複雜層次感，肯定是真材實料且經過長時間熬製，河粉細滑，生牛肉、牛腩和牛丸也給了我意外驚喜，那是一種廚師傳遞的濃濃誠意和心思；友人的雞肉河粉更不得了，碗裡鋪滿鮮嫩的雞肉，也許有半隻雞之多呢。

要評核一碗越南河粉是否出色，關鍵不在乎吃之時，而在於吃之後。吃過Pho Duy這一碗之後，整個下午都絲毫沒有那種喉乾得要命、要急於灌可樂救火的感覺，我大半生大概吃過超過一百碗不同的越南河粉，這碗屬出色類別。

最後一項任務在晚上完成，我們選了第三街的玉庭軒，一坐下即點上主角──斑點蝦；小兒子提醒我，每年6月是溫哥華盛產Spot Prawn的月份，一定要抓緊機會品嘗。

斑點蝦又名牡丹蝦，日本料理當然是以魚生方式吃。但在中式酒樓則毋須花巧，白灼蘸點醬油吃是最佳的，鮮甜彈牙得無與倫比啊。

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