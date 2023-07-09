第一次碰見她，是在走廊。

「看妳今天的打扮，妳似乎已經準備好跳舞啦！」我連忙向迎面的白人女士道謝，她是以幽默的方式，曲線讚美我身上清爽的衣著吧。

這位嬌小的女士樣貌標致，看上去大概是60多歲吧，能輕易猜測她年輕時必然是位標準美人兒。

我們身處的地方是溫哥華一間護老院，這樓層是特定照料患認知障礙的長者，這位女士或許是來探望家人的。

翌日，在走廊遠遠瞄到同一位女士：「看你今天的打扮，你一定是準備好要跳舞了！」這次她是對一位男士說的，原來這是她跟人打開話匣子的指定開場語呢，有趣。

她也瞄到我了，高興地走過來，滔滔不絕說道：「我父母是俄國 人，但我是在溫哥華出生的，妳知道嘛，我以前在教育部 工作，我做行政工作，我來這裡兩天了……。」

接下來，我每天碰見她，她都是友善溫文地重複同一番話：「妳知道嘛，我以前在教育部工作……我來這裡兩天了……」也許，曾於教育部工作是她畢生的榮幸。

她也曾貢獻社會，我認為是絕對值得尊敬的，每次我都當作是第一次聽她說，靜心聆聽是我唯一可幫她的事情了。

回到母親的房間，扶她坐起來。今天她的胃口很好，幾乎可以一口氣喝光我給她帶來的老火湯。

年屆98高齡，仍能自己拿穩杯，沒有滴下一滴湯，我為母親感到自豪。

「好啦，妳快點回家去看兩個孩子啦，好多功課啊！」母親不忘掛念兩個小孫兒，但小孫兒如今已是上班的成年人了。