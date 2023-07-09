莊士敦道與灣仔道交匯處的那個路口呈Y型，是個熱鬧的地方，過馬路時等待紅燈的時間特別長，加上離交叉點不遠處還有小路垂直，每次等紅燈，沿路站滿了人。轉綠燈後，絡繹不絕的路人或遊客們在停留的雙層巴士前穿行、人來人往地走在有軌道的馬路上，那一幕是典型的一道城市風景。

第一次有印象，是因為跟著香港 同事海倫外出吃午飯，午休時間本來就不長，那天又走得比較遠，便記住了在太陽下耐著性子等紅燈過馬路的那個路口。

不久之後的一天，海倫說起一家「生活超市」裡可以買到很多進口食品，地點就是那次午飯走得比較遠的那個方向，不過跟灣仔地鐵站 倒是順路，所以下班後可以帶我們去。

又在那個路口等紅燈，下班時間也是很多人，過馬路後，海倫帶著我們直奔生活超市；我跟著一路走，發現那一塊區域全是賣蔬菜 、水果、滷味的各種小店鋪，而且一眼望去的水果蔬菜特別新鮮，應該像是本地人逛的市場。

「生活超市」真的很生活化，西班牙的橄欖油、荷蘭的牛奶、義大利的通心粉、泰國的魚片、美國的堅果、韓國的方便麵、日本的洗面乳、法國的洗髮露，還有各種餅乾、巧克力等來自五湖四海的東西，品種繁多，若沒有海倫帶路，我這個路盲是很難找到的；店鋪門面雖小，但有兩樓，上樓時，腳邊沿著每一格樓梯的一邊，也都堆滿了可以自取物品的紙箱子。

後來隔三差五我都會去那塊區域買菜和買吃的，每次去總是習慣性地走到那個路口過馬路；一個人站在路口等待時，望著熙熙攘攘的人群，看著五彩繽紛的街景，總有那麼一瞬間，覺得自己彷彿是站在人生的路口一般，也曾問過自己：「我為什麼站在這裡？」

其實辦公樓和居住的大樓附近就有超市，走往那個方向的途中，有好幾個交叉的路口可以過馬路，而我總是在那個灣仔的路口停留，熱鬧中的有序、繁忙裡的樸實，我知道這是我的選擇。

就如同選擇了到香港工作，突破了在職場中年復一年形成的常規，兢兢業業地忙碌，飛往另一個城市重啟；就如同當初往來香港與上海訂機票時選擇港龍航空，機上就餐後吃著哈根達斯冰淇淋時，望著窗外的機翼在一朵朵的白雲上翱翔；就如同每次離開香港會早早地到機場，辦理登機手續前，港龍員工時常會問我要不要提前一班，而我選擇在機場裡吃飯逛店買東西。

生活或許就是這樣，總會遇見路口而停留，看不同的方向，然後選擇一條路，背起行囊，繼續走下去。

夜幕降臨時，捲簾燈下，拿起床頭的「聖嚴說禪」，這是到港工作隨身攜帶的唯一一本紙質書，裡面有一篇「尋劍客」，驀地看到桃花而悟道後，寫下了「三十年來尋劍客，幾回落葉又抽枝；自從一見桃花後，直至如今更不疑。」

我還沒有過那種豁然開朗而悟的經歷，所以我知道自己還在路上，還會站在路口停留。