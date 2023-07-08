北美地區華人 圈又爆出大新聞，前加拿大 國會議員鄒至蕙，前不久在多倫多市長補選中以高票擊敗對手，成為多倫多首位華裔 市長；這是繼去年沈觀健當選溫哥華市長之後，又一位華裔當選加拿大大城市的市長；如今，加拿大東西兩岸大城市長皆由華裔掌舵，這不僅是華人之光，也令西方政壇對華裔從政及領導力刮目相看。

鄒至蕙是道地的「港姐」，她出生於香港教育世家，13歲隨父母移居多倫多，一心從政，從沒停息過，1991年，年僅34歲的她即參選多倫多市議員，竟以「初生之犢不畏虎」之勢，堅持自己政見，首次參選即贏得勝券，嶄露頭角，成為多倫多市首位亞裔女性市議員。

2006年，鄒至蕙又馬不停蹄競選加拿大國會議員，一如既往全力遊說選民，獲得勝選。但她從政路上並非一帆風順，早在9年前，她就辭去國會議員一職，參選多倫多市長，可惜失利，未能如願；她「不服輸」的精神，難能可貴，如今她捲土重來，在競選中揚長避短，終而圓夢。

說到首位溫哥華華裔市長沈觀健，他在溫哥華出生，是標準的「美國人」，但他父母來自香港，他也是眾人口中的「港仔」；他今年才53歲，年輕有為，畢業於哥倫比亞大學商學系，是從商經營人才、資深會計師；令人意想不到的是他卻棄商從政，去年10月，參選新一屆溫哥華市長，以壓倒性的票數擊敗計畫連任的老市長及其他十多位競選對手，成功當選，成為溫哥華建市130多年來首位華裔市長。

其實，沈觀健所走的從政之路並不平坦，五年前他就參選溫哥華市長，與老市長「交過手」，卻以些微之差落敗，但沈觀健牢記一句座右銘：「只要不放棄，你就不會輸」，他用行動實現了自己的諾言。

值得一提的是，鄒至蕙和沈觀健都是「港二代」，他們在「華人參政議政」上爭當先鋒。他們身上確有不少閃光點：首先，他們具有港人的「超強大腦」，思維敏捷，有「超前意識」；再則，他們性格堅韌，不怕輸，不服輸，勇往直前；還有，他們包容性強，善於與不同族裔群體打交道，五湖四海，融合共存。

當下，港二代年富力強，正是出大力、發揮聰明才智的「黃金歲月」，散居世界各地的港二代，也正努力有所作為，為社會多多奉獻。