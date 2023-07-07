「斷捨離」指一種生活態度，意思是把那些不必需、不合適、過時的東西統統斷絕、捨棄，並切斷對它們的眷戀，「斷捨離」之後才能過簡單清爽的生活。這是關於選擇和決斷的思維方式，主張立足當下自我，踐行新陳代謝式美學思維。典出日本 山下英子所著《斷捨離》一書。2021年，此詞已入選內地《消費日報》年終盤點2021年消費領域年度五大熱詞之一。

「斷捨離」分三個步驟。「斷」是斷絕不需要的東西，「捨」是捨去多餘的事物，「離」是脫離對物品的執著。表面上看，這是與整理雜品有關的方法和技巧，但一旦提升至理念的層次，從收拾開始進展至人生哲學，旨在教人放下心中的執念，可應用到日常生活、人際交往和思考方式等方面。

「斷」當然是難的，所謂欲斷難斷，難在人有物欲的需求，特別是消費社會誇大了這種需求，在市場上不斷向消費者招手，以各種廣告方式作出誘惑。一旦當物欲過多過盛，相對地精神的食糧就會減少，但如能下定決心，仍可養成寡欲的習慣，畢竟人的基本物質需求並不大。

倒是「捨」的難度要多於「斷」，因為「捨」涉及感情，才會捨不得。「斷」的背後是決心，「捨」的背後則是智慧，所以「斬情絲」，需要揮「慧」劍；同時「捨」看似是負面，其實是正面，因為通過「捨」才能騰出空間，可以吸收新的事物。

最難理解的應是「離」，離是放下執著，放下對物品的執著尚不難，放下心中的執著就超難。都說放下執著，當下便得解脫，但談何容易，何況大部分人都不知道自己有很多執著。

總之，當斷則斷，當捨則捨，當離則離，永遠不要在猶豫中蹉跎歲月。