記憶中是發生在1970年代的事，內地尚在文化大革命後期，社會上仍然在強調抵制資產階級生活方式，特別是對青年受資產階級生活方式影響，保持高度警惕。

作為一個新建立的企業的第一批職工，都是剛剛從學校招收的初高中畢業生，其中若干有港澳關係或父母在海外的。

受港澳風潮影響，我們之中那些有港澳關係的、甚至一些跟潮流的學徒，開始追求標新立異，當時港澳興起流行的牛仔褲，很快便在我們這群青年中也流行起來。

這個現象的出現，即成為政治學習會的議題，主管意識形態的領導不失時機的對這種現象進行了批判。記得有一領導說：「穿起褲子走起路來，兩條腿就像兩條臘腸，像什麼樣子？有什麼好看？舒服嗎？」最後一句以「這是沒落的資產階級頹廢思想的體現，必須拋棄，」加以批判諷刺。

一波未平 一波又起。沒過多久，臘腸褲不時興了，好像與前臘腸褲作對，興起了穿喇叭褲。

喇叭褲，顧名思義，就是褲子腰部至大腿部分較窄，緊貼身體，從大腿與小腿關節 位置以下部分開始張開，張成喇叭型；此褲也是從港澳傳來，據說當時海外很流行。

自然，這又是主管思想教育 的領導、包括很多受當時意識形態教育影響的人看不過去的現象，當然又成為批判的對象。開會時領導說：「為什麼要將褲腳開得那麼大？裙不裙褲不褲的，好看嗎？浪費布料。最後還是那一句話：「這是腐朽的資產階級生活方式。」

其實任何時代，青年都是不安現狀、不拘過往、追求時髦、求新求變，甚至出現激進的人，在服飾方面亦然；不過這也屬正常，是人類生態的一部分。

我當時沒有穿也沒有條件穿這類新潮的衣服，不覺得兩種褲好看或者難看，但愛穿不穿是個人的事，外人何必對此指手畫腳，更無需提升到這是某階級的生活方式的高度，將此作為與不同社會制度作鬥爭的素材。不過這就是過去曾經發生過的現實。