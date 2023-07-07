我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

男子搭法航座位狂飄屎臭味 追問真相後竟是人血+排泄物

從臘腸褲到喇叭褲

〈香江往事〉潘健生

記憶中是發生在1970年代的事，內地尚在文化大革命後期，社會上仍然在強調抵制資產階級生活方式，特別是對青年受資產階級生活方式影響，保持高度警惕。

作為一個新建立的企業的第一批職工，都是剛剛從學校招收的初高中畢業生，其中若干有港澳關係或父母在海外的。

受港澳風潮影響，我們之中那些有港澳關係的、甚至一些跟潮流的學徒，開始追求標新立異，當時港澳興起流行的牛仔褲，很快便在我們這群青年中也流行起來。

這個現象的出現，即成為政治學習會的議題，主管意識形態的領導不失時機的對這種現象進行了批判。記得有一領導說：「穿起褲子走起路來，兩條腿就像兩條臘腸，像什麼樣子？有什麼好看？舒服嗎？」最後一句以「這是沒落的資產階級頹廢思想的體現，必須拋棄，」加以批判諷刺。

一波未平 一波又起。沒過多久，臘腸褲不時興了，好像與前臘腸褲作對，興起了穿喇叭褲。

喇叭褲，顧名思義，就是褲子腰部至大腿部分較窄，緊貼身體，從大腿與小腿關節位置以下部分開始張開，張成喇叭型；此褲也是從港澳傳來，據說當時海外很流行。

自然，這又是主管思想教育的領導、包括很多受當時意識形態教育影響的人看不過去的現象，當然又成為批判的對象。開會時領導說：「為什麼要將褲腳開得那麼大？裙不裙褲不褲的，好看嗎？浪費布料。最後還是那一句話：「這是腐朽的資產階級生活方式。」

其實任何時代，青年都是不安現狀、不拘過往、追求時髦、求新求變，甚至出現激進的人，在服飾方面亦然；不過這也屬正常，是人類生態的一部分。

我當時沒有穿也沒有條件穿這類新潮的衣服，不覺得兩種褲好看或者難看，但愛穿不穿是個人的事，外人何必對此指手畫腳，更無需提升到這是某階級的生活方式的高度，將此作為與不同社會制度作鬥爭的素材。不過這就是過去曾經發生過的現實。

教育 關節

上一則

靠陌生人一段TikTok影片 「超級挫折」新作家一夕爆紅

下一則

牙牙二帖

延伸閱讀

健行不再當肉腳 學一招訓練臀肌

健行不再當肉腳 學一招訓練臀肌
台諧星NONO遭指揉大腿、拖廁所強暴 宣布停止演藝工作

台諧星NONO遭指揉大腿、拖廁所強暴 宣布停止演藝工作
久坐族、愛翹腳… 梨狀肌症候群讓你屁股痛、腿麻

久坐族、愛翹腳… 梨狀肌症候群讓你屁股痛、腿麻
遭影射伸狼爪 徐乃麟、NONO都否認

遭影射伸狼爪 徐乃麟、NONO都否認

熱門新聞

達姆∕圖

奇葩怨女（上）

2023-07-01 02:02
達姆∕圖

奇葩怨女（下）

2023-07-02 02:02
一對情侶在羅馬競技場牆上刻名字，畫面被貼上網。（視頻截圖）

觀光客在羅馬競技場刻字被逮 道歉信稱「不知古蹟多老」

2023-07-06 02:59

美國夢，華人情

2023-07-04 02:00
作家沃納（圖）靠著一位素昧平生的TikTok用戶分享影片，他的書一夕爆紅。（截自TikTok影片）

靠陌生人一段TikTok影片 「超級挫折」新作家一夕爆紅

2023-07-06 10:36

早上一杯咖啡

2023-06-30 02:06

超人氣

更多 >
布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露

布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露
李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意

李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意
這五種機上食物 空姐不碰

這五種機上食物 空姐不碰
最營養的魚 你可能不常吃

最營養的魚 你可能不常吃
葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹

葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹